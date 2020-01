Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira, 10, o auditório da ACIAM (Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Miracema do Tocantins), será palco da cerimônia de posse dos Conselheiros Tutelares da primeira capital do Estado, eleitos para o mandato 2020/2024.

Atribuições dos Conselhos Tutelares:

Titulares

Suplentes:

(Com informações de Jhonatas Miranda)

Cerca de 1.410 pessoas foram às urnas no município para eleger os conselheiros tutelares e seus suplentes em eleição com voto facultativo e eletrônico no último dia 6 de outubro.Os conselheiros tutelares devem zelar pelos direitos da criança e do adolescente e atuam de forma autônoma conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), em parceria com as escolas, organizações sociais e serviços públicos.Atender e aconselhar os pais ou responsável;Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos;Representar ao ministério público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.No total, a cidade de Miracema do Tocantins conta com cinco Conselheiros tutelares. São eles:1. Cleonice Ribeiro – 210 votos2. Carmém Leão – 207 votos3. Ilvânia Cerqueira – 179 votos4. Josiel Machado – 163 votos5. Sara Mota – 149 votos1. Elisângela Aquino – 128 votos2. Jaciara Santana – 100 votos3. Carliane Miranda – 95 votos4. Lana Jaqueline – 85 votos5. André Bernardes – 72 votosA posse acontece neste dia 10, a partir da 9h no auditório da ACIAM 'Elpídio Rdrigues Alves'.