Foto: Divulgação Carnaval de Xambioá recebe foliões de vários outros estados

Bloco dos sujos

Programação

(Da FH Comunicação)

A Prefeitura de Xambioá divulgou a programação oficial do Carnaval 2020. Serão quatro dias de festa e muita animação! A folia tradicional, que toma conta das ruas da cidade, é considerada a melhor festa de rua do norte do Tocantins. "Além dos xambioenses, que comparecem em peso, recebemos turistas de várias outras cidades tocantinenses, do Pará, Goiás e Maranhão. É uma tradição que fortalece o nosso turismo e a cultura da nossa cidade", afirmou a prefeita, Patrícia Evelin.As festividades do Carnaval em Xambioá iniciam no dia 16 de fevereiro, domingo, com o Bloco dos Sujos, a partir das 16h. O desfile sai do Setor Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Secretaria de Assistência Social e Habitação, e percorre as principais ruas da cidade até a Avenida Araguaia. O desfile do Bloco dos Sujos é tradição há mais de quarenta anos. Uma semana antes do carnaval são eles que anunciam que está chegando a hora mais esperada do ano para os foliões.No dia 22 de fevereiro, sábado, quem ganha as ruas é o Bloco das Piranhas. Os homens, vestidos de mulher com muita irreverência, saem do Colégio Estadual Professora Juliana Barros, às 16h, em direção ao Corredor da Folia na Avenida Araguaia abrindo a Festa de Momo. À noite sobem ao palco Di Luca & Rafael e Alex & Matielo.No domingo, dia 23, começa a tradicional Disputa de Blocos, saindo da Praça Pereirão, entrada da cidade, percorrendo algumas ruas de Xambioá até a Avenida Araguaia, que receberá para animar os foliões Fabinho Tá Goxtoso e mais tarde Felipe & Mateus.O Bloco das Crianças ganha as ruas na segunda-feira, dia 24. Os pequenos e suas famílias saem da Praça do Mercado Antônio Alves de Sousa, às 16h, com destino à Avenida Araguaia, que irá pular ao som de Khrys França e MC Star.Na terça-feira gorda, 25, a animação dos foliões fica por conta de Jeferson Moraes e Renan Aguiar até às 04h da manhã, quando sairá às ruas o Bloco Quarta-Feira Ingrata. Partindo da Orla, na Avenida Araguaia, eles irão percorrer Xambioá e encerrar as festividades do Carnaval 2020 só depois que o sol raiar na manhã da quarta de cinzas.