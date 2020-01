Fotos: Arquivo MIRA/Osterno Parrião e Léo Santana

Ainda em recesso Legislativo neste mês de janeiro, continuamos a apresentar a retrospectiva 2019 das ações do Parlamento Municipal de Miracema do Tocantins, divididas em quatro partes (dias 6, 13 e 20, 27).

Veja como foi o segundo trimestre – Outubro, Novembro e Dezembro de 2019:

TCE + Ação Capacita encerra série de encontros regionais em Miracema

Vereadores transformam sessão em 'Noite de Gala'

Câmara homenageia Conselheiros e apresenta Proposta de Emenda a Lei Orgânica

Câmara de Miracema requer Refis 2019 e medidas contra Calazar

Contingente do Tiro de Guerra de Miracema acompanha sessão na Câmara Municipal; Com BRK presente, vereadores aprovam lei que obriga instalar bloqueador de ar nos hidrômetros

Parlamento recebe visita de advogado da UVT

Câmara de Miracema recebe Desbravadoras e questiona saída do BASA.

Câmara de Miracema emite nota esclarecendo atitude de vereador

NOTA DE ESCLARECIMENTO



A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, por meio do seu Presidente Edilson Lima Tavares – MDB, vem a público esclarecer que os relatados divulgados aos meios de comunicação pelo Vereador Cirilo Douglas Pereira - PRB, furta a realidade dos fatos, conforme esclareço abaixo:



Na última sessão ordinária ocorrida no dia 19/11, o vereador Cirilo Douglas devidamente inscrito no grande expediente, no decorrer do seu discurso utilizou-se expressões pejorativas e desrespeitosas, ocasionando a desordem do parlamento.



Em virtude da postura incompatível com o que se esperar de um parlamentar no uso das suas atribuições, o presidente, conforme preceitua o regimento interno desta Augusta Casa de Leis e a Lei Orgânica do município, apos adverti-lo verbalmente, não lhe restou opção a não ser suspender a fala do parlamentar para garantir a ordem da sessão plenária.



É importante destacar que esta Casa de Leis preza pela legalidade e transparência de seus atos, e que o conteúdo do discurso do parlamentar foi meramente político, pois é de notório conhecimento que todas as medidas legais no que tange ao caso já foram tomadas, desde o ingresso com ação judicial até a solicitação de tomada de conta especial, junto a relatoria responsável pelo município de Miracema junto ao Tribunal de Contas, e que o Processo em tela tramita sob segredo de justiça.



Ademais, no que se refere a conduta do Presidente, o mesmo utiliza-se dos mecanismos legais para assegurar o pleno exercício da vereança, assim como garantir que interesses particulares não se sobreponham aos interesses da comunidade de Miracema.



Esta Câmara Municipal é uma casa de leis, e deve abrigar a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e respeito, tanto com a população Miracemense, quanto a seus pares. Somos representantes do povo de Miracema e o nosso dever é zelar pelo bem comum.



Vereador EDILSON LIMA TAVARES

Presidente

Histórico do ‘Caso do Tesoureiro’ reeditado na Câmara de Miracema

Saída do BASA de Miracema é desmentida pela superintendência

HISTÓRICO/Miracema revive a história e acredita no ‘Agora Vai’

Câmara remete PL’s do Executivo para Comissões e base do prefeito questiona

04/ OUTUBRO / 2019 -Com o tema “Poder Legislativo: Competências Constitucionais e Controle Externo”, o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) percorreu todas as regiões do Estado realizando encontros em seis municípios escolhidos estrategicamente, para capacitar vereadores dentro do projeto TCE + Ação Capacita.A série terminou nesta sexta-feira,4, com as realizações de dois eventos, pela manhã em Guaraí e à tarde em Miracema do Tocantins, quando o Palácio Prefeito Moisés Costa, sede do Legislativo Municipal, recebeu representantes de cerca de trinta municípios, inclusive da capital Palmas..O evento foi realizado pelo TCE em parceria com a União dos Vereadores do Estado do Tocantins (UVET), com o desafio de promover uma gestão inovadora com tecnologia, baseada em um planejamento estratégico. A capacitação orientou sobre a missão constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, atividade comum entre os legislativos e o Tribunal de Contas, lembrando que cabe aos vereadores julgarem as contas consolidadas dos gestores municipais, após o parecer prévio emitido pelo TCE.O presidente da Corte de Contas, Severiano Costandrade, fez questão de frisar durante suas falas nas palestras desta sexta-feira com os vereadores, que o Tribunal vai punir se precisar, multar ou imputar débito se for necessário, pois está atento às gestões públicas para que façam o seu papel corretamente.“Não ficaremos atrás da porta esperando os gestores errarem, não fazemos isso e nem faremos. Hoje desenvolvemos uma fiscalização em tempo real para evitar o prejuízo aos cofres públicos. Mas o Tribunal não é só punitivo, é pedagógico também, por isso a importância da realização desta capacitação. Foi uma chance de nos aproximarmos daqueles (vereadores) que vivenciam os problemas diariamente com a sociedade. Plantamos uma semente para que ela germine e dê bons frutos para todos”, destacou Severiano.O diretor geral do Instituto de Contas 5 de Outubro, Júlio Edstron Secundino Santos, reforçou que o Tribunal está à disposição da sociedade para contribuir com sua evolução da melhor forma e corretamente, levando capacitações para a formação de servidores, gestores públicos e sociedade em geral. “Essas ações da Corte só têm a contribuir com a boa aplicação das políticas públicas, para que elas possam trazer reais benefícios à população”, pontuou Santos.- Em Miracema do Tocantins, anfitriã, do evento, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares, parabenizou o TCE-TO pela realização do projeto que capacita parlamentares municipais e gestores públicos, "sobretudo na boa aplicação dos recursos públicos e cumprimento da lei de responsabilidade fiscal", ressaltou.O presidente também falou ao mirajornal.com que "a Câmara de Vereadores de Miracema está muito honrada em poder sediar um evento de grande envergadura para o municipio".Os presidentes das Câmaras de Vereadores de Guaraí e Miracema do Tocantins, José Sabóia Neto e Edilson Tavares, respectivamente, destacaram a importância da aproximação do TCE-TO com os parlamentares municipais para que fosse possível fazer questionamentos e tirar dúvidas.Já a prefeita municipal de Guaraí, Líres Teresa Ferneda, que recebeu o evento na parte da manhã, também parabenizou o TCE pelo projeto. “A capacitação é muito importante, pois hoje não se governa como antigamente. Se não respeitar as leis e não tiver responsabilidade na administração dos recursos públicos, os gestores podem ser presos e respondem as sanções pelos seus atos ilícitos. Por isso, é importante ter o compromisso da capacitação”, ressaltou.O presidente da UVET, Terciliano Gomes, reforçou que nos dias de hoje não existe gestão sem planejamento. “Os vereadores precisam ajudar pensando no bem do povo, no que é melhor para sociedade. Temos uma responsabilidade enorme de aprovar orçamento, por exemplo. Então é necessário que se faça capacitações iguais a essa para que estejamos mais preparados para o nosso dia a dia”, disse. Quem também concordou com a fala do presidente da UVET foi a vereadora de Lajeado, Leidiane Mota, que representou a União durante a capacitação em Miracema do Tocantins.REGIONALA regional de Miracema do Tocantins é composta pelas cidades de Abreulândia, Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Barrolândia, Bernardo Sayão, Brasilândia do Tocantins, Caseara, Colméia, Couto de Magalhães, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Juarina, Lajeado, Marianópolis do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Monte Santo do Tocantins, Palmas, Pequizeiro, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio dos Bois, Tocantínia, Tupirama e Tupiratins.07/ OUTUBRO / 2019 -Parlamento da primeira capital do Estado realizou sessão ordinária na noite desta segunda-feira, 7, quando aprovou diversos requerimentos, inclusive o que reivindica a implantação de um Colégio Militar em Miracema do Tocantins, conforme vem acontecendo em outros municípios tocantinenses.Também foram apresentados ofícios dos deputados Elenil da Penha e do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade e aprovado o projeto de resolução que outorga o titulo de Cidadão Miracemense ao superintendente e vice-presidente da FTF, José Wilson Soares.Em oficio Elenil da Penha convida o presidente da Casa e Leis Edilson Tavares e demais vereadores para participar da audiência pública, às 14h do próximo dia 14, quando serão discutidos, junto à Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, valores cobrados nas contas, taãs de esgotos e fornecimento de água, aos consumidores do Tocantins.Um segundo oficio, encaminhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, trata sobre o ‘Programa Saúde nas Escolas’, de autoria do deputado Júnior Geo, a ser implantado nos municípios.Maria Bala/PSL - Requer ao Executivo que viabilize junto ao Governo do Estado, cursos através da Gerência de Inclusão Produtiva a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social; Requer p reparo da Ponte sobre o Córrego Correntinho localizada na Av. Getúlio Vargas; Requer que seja viabilizada junto a Energisa a retirada imediata de um poste localizado no meio da Rua Pedro de Assunção, esquina com a Rua 3, no setor Novo Horizonte II.Maria Bala e Núbio Gomes/PSD em conjunto, requerem ao Executivo Municipal que viabilize junto com o Governo Estadual a implantação de um Colégio Militar em Miracema do Tocantins.Moção de Aplausos – De autoria do vereador Branquinho do Araras/PT a Câmara teve aprovada a Moção de Aplausos nº 12 que congratula o diretor o Departamento de Iluminação Pública Municipal, Raimundo Nonato Silva de Almeida e equipe.07/ OUTUBRO / 2019 -A Câmara de Vereadores da primeira capital do Estado realizou mais uma sessão ordinária na noite desta segunda-feira, 14, com destaque para a homenagem aos novos integrantes do Conselho Tutelar do Município, eleitos no domingo, 6 de outubro, para o período 2020 a 2023.Uma Moção de Aplausos - 0013/2019 - para os membros do Conselho Tutelar de Miracema do Tocantins, assinada pelos onze vereadores, foi aprovada por unanimidade.CONSELHO TUTELARDe acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em seu artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.Eleitos para os próximos quatro anos (2020/2023):1. Cleonice Ribeiro – 210 votos2. Carmem Leão – 207 votos3. Ilvânia Cerqueira – 179 votos4. Josiel Machado – 163 votos5. Sara Mota – 149 votosSuplentes:1. Elisângela Aquino – 128 votos2. Jaciara Santana – 100 votos3. Carliane Miranda – 95 votos4. Lana Jaqueline – 85 votos5. André Bernardes – 72 votosLEI ORGÂNICAAinda na sessão foi lido a Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº. 001/2019 de Revisão Geral da Lei Orgânica do Município de Miracema do Tocantins. A propositura foi encaminhada para as Comissões pertinentes.DOAÇÃOPL 017/2019 - Autoriza a doação de auxilio financeiro a Juberlan Ferreira dos Santos. A propositura foi insistentemente cobrada pela vereadora Maria Bala.REQUERIMENTOSMaria Bala/PSL - Requer do Executivo Municipal que viabilize, junto ao setor competente, a instalação de três postes de energia elétrica, no final da Rua Joana Abreu; Que viabilize, em regime de urgência, um mutirão de limpeza em toda a cidade; Juntamente com o colega Natan Fontes/MDB, a vereadora requer ainda que o Executivo viabilize, junto a Energisa, o serviço de troca de postes de madeira, por postes de concreto no município.21/ OUTUBRO / 2019 -Professores das redes municipal e estadual receberam Moção de AplausosO Parlamento miracemense esteve reunido segunda e terça-feira (21 e 22) em sessões ordinárias, quando aprovaram requerimentos e moções de aplausos.De acordo com o secretário parlamentar da Câmara, Wilian Mateus Rauch, “foram sessões tranqüilas, quando os vereadores parabenizaram os mestres educacionais pela passagem do Dia do Professor, através da ‘Moção de Aplausos’ de autoria do vereador Pedro da Farmácia/PRB, também autor da Moção aprovada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, pela realização do 1º Festival Gastronômico de Miracema do Tocantins”.De autoria de Cirilo Douglas/PRP, os edis ainda aprovaram uma Moção de Aplausos para o deputado estadual Ivory de Lira/PPL, em referencia às emendas direcionadas para o município.DIA DO PROFESSORA origem do Dia do Professor se deve ao fato de, na data de 15 de outubro de 1827, o imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores.Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão Becker, em conjunto com três outros profissionais da área, teve a idéia de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da necessidade de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de aulas.Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo decreto federal nº 52.682, que, em seu art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias”. O responsável por aprovar esse decreto foi o presidente João Goulart (Wikipédia).REFIS 2019Bastante comemorado nas redes sociais, o requerimento de autoria do presidente da Casa, vereador Edilson Tavares, que solicita do prefeito municipal a elaboração de um Projeto de Lei que promova o ‘Mutirão de Negociação Fiscal, conhecido por Refis para ser implementado ainda este ano no município.O programa do Refis possibilita que pessoas físicas e jurídicas possam quitar suas dívidas. Existem diversas opções para consolidar estas dívidas: pagar a vista por um “preço especial”, pagar as parcelas em alguns meses e não estar sujeito a juros tão altos, etc.Dependendo da quantidade de parcelas e do tempo estipulado para regularização dos débitos, pode ser que os juros de mora sejam reduzidos em até 90%, mas vale salientar que este programa de regularização também contém algumas restrições (CEFIS).MOÇÃO DE APLAUSOSPedro da Farmácia/PRB – Para os Professores das redes estadual e municipal;e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, pela realização do 1º Festival Gastronômico de Miracema do Tocantins; Cirilo Douglas/PRP - Para o deputado estadual Ivory Liran pelas emendas parlamentares direcionadas ao município..O vereador Núbio Gomes/PSD, atendendo uma comoção comunitária, teve aprovado seu requerimento de ajuda de custo para tratamento de saúde, da munícipe Maria Conceição Vieira Costa. Já o emedebista Natan Fontes teve aprovado seu requerimento de aumento salarial para os membros do Conselho Tutelar do Município.REQUERIMENTOSEdilson Tavares/MDB - Requer que o gestor do município viabilize a elaboração de Projeto de Lei que promova mutirão de Negociação Fiscal (Refis) 2019 para ser implementado no município; Núbio Gomes/PSD - Requer ajuda de custo no valor de R$ 6 mil para Maria Conceição Vieira Costa para tratamento de saúde; Natan Fontes;/MDB – Que o Executivo viabilize a possibilidade de aumento salarial para os membros do Conselho Tutelar do Município; Pedro da Farmácia/PRB – Na sessão realizada no dia seguinte (22), o líder do prefeito na Câmara requereu do Executivo, em caráter de urgência, um levantamento do número de cães e gatos, bem como exames laboratoriais (sorologia) para diagnosticar Leishmaniose Visceral Canina (Calazar).04/ NOVEMBRO / 2019 -Como parte da formação de cidadania nos jovens que prestam serviço militar na unidade do Exército Brasileiro em Miracema do Tocantins, o contingente da turma 2019 do Tiro de Guerra (T.G.) 11.008 da primeira capital do Estado esteve presente na sessão desta segunda-feira, 4, conhecendo o funcionamento do parlamento municipal e o embate de idéias dos onze vereadores que compõe a Câmara de Vereadores.O comandante do T.G. subtenente Fábio Eugênio foi recebido pelo presidente Edilson Tavares/MDB e demais vereadores, inclusive participando da Tribuna de Honra da Casa de Leis.O gerente regional de operações da BRK Ambiental, engenheiro Frederico Rupsou e o coordenador de operações da BRK Lucas Rocco, juntamente com a diretora de relações institucionais, Viviane Gurd e a advogada Carinne Matos, do departamento jurídico da concessionária, acompanharam a sessão nos assentos da galeria, assim como os soldados/atiradores do Tiro de Guerra 11.008.Logo após a sessão, utilizando o púlpito e o serviço datashow, o gerente da BRK Frederico apresentou números da performance e fez uma explanação sobre a atuação da empresa em Miracema do Tocantins.PROPOSITURAS PARLAMENTARESO Projeto de Lei nº 011/2019 do Legislativo Municipal, assinado pelos onze vereadores, que dispõe sobre obrigar a Concessionária de Serviço de Água a fornecer e instalar, gratuitamente, bloqueador de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Miracema do Tocantins, foi aprovado por unanimidade.O líder do prefeito na Casa, vereador Pedro da Farmácia/PRB, teve aprovado seu requerimento (140/2019) para que o Executivo Municipal viabilize junto à secretaria competente, a construção de uma praça de lazer em frente ao Colégio Onesina Bandeira, localizado na Av. Salvador Noleto, 222, no Setor Canaã. Ainda na sessão o vereador Cirilo Douglas/PRP teve aprovado sua Moção de Aplausos par os Servidores Públicos municipais, estaduais e federais, em referencia ao Dia do Servidor Público, comemorado dia 28 de outubro.PARECER DA REVISÃOCom leitura determinada pelo presidente da Casa, vereador Edilson Tavares/MDB, o Projeto de Resolução 03 de 25 de fevereiro de 2019 que dispõe sobre ‘Revisão Geral da Lei Orgânica do Município de Miracema do Tocantins’, após suspensão de sessão por cinco minutos, de forma consensual os vereadores atenderam ao pedido da bancada situacionista para retirar a propositura da pauta sob justificativa de realizar nova consulta jurídica.A empresa BRK Ambiental, enfim, atendeu a convocação dos vereadores de Miracema do Tocantins, para dar explicações sobre supostos aumentos abusivos nas contas de água e descumprimento do Termo de Responsabilidade celebrado entre a concessionária e a Prefeitura Municipal.A audiência pública aconteceu logo após a sessão ordinária realizada a partir das 19h da segunda-feira, dia 4, no Plenário Sebastião Borba dos Santos, quando o gerente regional de operações da BRK Ambiental, engenheiro Frederico Rupsou, utilizando o sistema data show da Câmara, apresentou um histórico sobre a empresa, com dados e estatísticas de atuação no estado. Em seguida falou sobre algumas soluções efetuadas a partir de reclamações de consumidores e requerimentos de vereadores. O engenheiro esteve acompanhado do coordenador de operações da BRK Lucas Rocco, juntamente com a diretora de relações institucionais, Viviane Gurd e a advogada Carinne Matos, do departamento jurídico da concessionária.Os vereadores cobraram o cumprimento do Termo de Responsabilidade, provocando o atraso no cronograma traçado na parceria entre BRK Ambiental e Prefeitura, sob o aval da Câmara Municipal, onde foi discutido e celebrado o documento entre as partes.Além dos vereadores, alguns munícipes questionaram a concessionária de forma contundente, apresentando fatos recentes como dois vazamentos que estariam ocorrendo naquele momento na Avenida Zeca Pereira, conforme relatou o taxista Josiel. “Passei lá agora e o vazamento continua”, assegurou, denunciando ainda uma erosão com fotos que circulam nas redes sociais, ocorrida em função de vazamento próximo a conhecida Bacia Leiteira.Já o presidente da Câmara Edilson Tavares/MDB, com a firmeza que lhe é peculiar, criticou a falta de responsabilidade da empresa e contabilizou inúmeras reuniões na Casa de Leis entre o então prefeito Moisés Costa/MDB, assassinado em 30 de agosto do ano passado, os onze vereadores e a diretores da BRK Ambiental.Tavares ainda lembrou que o município foi procurado pela empresa para renegociar a dívida deixada pelas gestões passadas, com intuito maior de conseguir a assinatura de anuência, já que a empresa negociava a transferência administrativa com a Odebrecht, e manter a concessão na captação, tratamento e distribuição da água do Córrego Correntinho. “A empresa vem tirando nossa água e vendendo pra nós mesmo e na hora da compensação não cumpre o que foi acordado”, disse, alertando que o não cumprimento do acordo poderá provocar a revogação da concessão. Momento que o vereador Natan Fontes/MDB observou: “O município tem condições e pode assumir isso”, citando o município de Pedro Afonso como exemplo.Fazendo anotações enquanto ouvia os questionamentos, o engenheiro Frederico comentou a aprovação, momentos antes, do Projeto de Lei nº 011/2019 que obriga a instalação de bloqueador de ar nos hidrômetros. Disse que será tecnicamente inviável, “não existe no mercado o equipamento regulamentado” e que se fosse possível instalar existiria o risco da contaminação da água. “Mas existe ventosas espalhadas em várias partes da cidade”, amenizou.Quanto aos supostos problemas com contas, disse que vai averiguar urgentemente o que está acontecendo e insistiu para que os consumidores reclamem quando perceberem algo que não concordam.Sobre o Termo de Compromisso, o gerente operacional da BRK ressaltou que o documento teria caducado, já que teria vencido ainda em março de 2018 e será necessário formalizar um Aditivo.Frederico falou ainda sobre o “alto custo na obra do setor Santa Filomena, que teria consumido mais de R$ 6 milhões" e preveniu que terá que haver nova discussão para a obra do setor Universitário e demais setores estabelecidos.Vereadores ainda rebateram o engenheiro, alegando que a empresa abandonou a obra mal iniciada no setor Universitário, deixando também de complementar o setor Santa Filomena na área próxima ao Parque Agostina e na rua que faz divisa com o setor Novo Horizonte.Edilson Tavares retrucou Frederico Rupsou, aventando que os dois setores (Filomena e Universitário) eram para estar prontos, lembrando que o Termo de Responsabilidade poderia ter prazo estendido, já convencionado no documento, “A BRK não foi correta, deixando o tempo passar, sem cumprir o que foi estabelecido”, avaliou e reclamou ainda porque todos os vereadores não teriam sido convidados para as reuniões feitas no gabinete do atual prefeito. “Agora, qualquer reunião que tiver, quero estar presente, seja onde for”, assegurou, alertando que a Câmara não vai aceitar mudar os termos do documento original.11/ NOVEMBRO / 2019 -Com aprovação de três requerimentos a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realizou na noite desta segunda-feira, 11, uma sessão rápida e tranqüila, tendo como visita ilustre o Procurador da UVT (União dos Vereadores do Tocantins), advogado Marco Aurélio, que comentou que levava uma boa impressão dos parlamentares da primeira capital do Estado.Antes do presidente Adilson Tavares/MDB convocar o secretário da Mesa, Natan Fontes/MDB para leitura das matérias, o vice-presidente Adilson do Correntinho/PV solicitou a não leitura da Ata da sessão anterior, ressaltando que cópias já teriam sido distribuídas nos gabinetes, e justificou as ausências dos pares Irmão Didan/PSB e Dr. Ricardo Rocha/PSD.Foram aprovados, por unanimidade, três requerimentos da vereadora Maria Bala/PSL: um deles pede que o Executivo viabilize uma operação tapa-buracos na Rua 6 e na Rua Joana Cabral, no setor Flamboyant; outros dois também requerem o conserto da grade do trator que se encontra no Assentamento Nova Esperança, e o reparo e reposição de lâmpadas queimadas naquela comunidade rural.18/ NOVEMBRO / 2019 -Devido à antecipação do feriado deste dia 20 – ‘Dia Nacional da Consciência Negra’ – para segunda-feira, 18, proposto pelo Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores da primeira capital do Estado realizou duas sessões ordinárias na noite desta terça-feira, 19, quando aprovou três requerimentos e suspendeu a possibilidade de pronunciamento de um vereador por três sessões.Uma unidade das ‘Desbravadoras do Tocantins’, vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Miracema do Tocantins, composta por onze jovens, sendo duas conselheiras, participou da sessão parlamentar. Na primeira capital do Tocantins existem cinco unidades.De acordo com a conselheira Zuleide do Nascimento Alves, a unidade tem denominação de ‘Águia Dourada’ e reúne-se aos domingos, a partir da 8h50, no CEM Dona Filomena Moreira de Paula. A conselheira disse ainda que o objetivo da visita ao Parlamento Municipal é conhecer a instituição e registrar a presença com fotos para compor relatório que será apresentado na Expo’Palmas, que acontece dia 13 de dezembro na Capital.REQUERIMENTOSRequerimentos de “implantação de lixeiras no Estádio Castanheirão, e instalação de bebedouros e banheiros públicos na Praça Derocy de Moraes”, de autoria do vereador Cirilo Douglas/PRP, foram aprovados por unanimidade;Também a vereadora Maria Bala/PSL, teve aprovado por unanimidade a “manutenção corretiva no poço artesiano do Assentamento Brejinho”.21/ NOVEMBRO / 2019 -A Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, através da Mesa Diretora, presidida pelo vereador Edilson Tavares/MDB, emitiu Nota de Esclarecimento sobre o epsódio ocorrido na sessão da última segunda-feira, 18.De acordo com o presidente o vereador Cirilo Douglas/PRP vem ferindo o Regimento Interno da Instituição, sendo advertido originariamente e ainda por reincidência, razão pela qual, conforme instrução regimental, foi também suspenso seu direito de pronunciamento em plenário por três sessões..Tavares informou ao mirajornal.com que que outras medidas estão sendo analisadas pela Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores.25/ NOVEMBRO / 2019 -A última sessão ordinária de novembro, realizada na noite desta segunda-feira, 25, com ausência do gerente do BASA e apenas um Projeto de Lei do Executivo que beneficia uma munícipe com passagem de ônibus para tratamento de saúde em Brasília, foi dedicado a apresentação de um histórico sobre o ‘Caso do Tesoureiro’ feito pelo presidente Edilson Tavares.O presidente da Câmara da primeira capital do Estado, vereador Edilson Tavares/MDB discorreu sobre a etapa percorrida no episódio conhecido por 'Caso do Tesoureiro', que vem sendo utilizado por prováveis desafetos que tentam incriminar a presidência pelo suposto desvio de recurso financeiro praticado pelo ex-tesoureiro da Câmara de Vereadores.Tavares, portando um março de cópias de documentos enviados aos órgãos competentes, ressaltou que o processo contra o ex-tesoureiro Marcelo da Costa Gomes está sob segredo de justiça, razão pela qual não tem podido detalhar informações, mas que os vereadores da Casa vêm acompanhando as etapas, inclusive através do Portal de Transparência.Em seguida o presidente reeleito para o segundo biênio, por unanimidade, na presidência do Legislativo Municipal, lembrou que sistematicamente é feita auditoria interna nas contas da Câmara e que trimestralmente, “desde janeiro de 2017 até o primeiro trimestre de 2019, as contas vem batendo certo”, avaliou. Tavares lamentou que, já no segundo trimestre deste ano foi detectado erros graves e grosseiros que, após análise com técnicos da Casa e constatação de desvio e subtração de recursos decidiu, com apoio do Procurador advogado Josiran Bezerra, denunciar o suposto responsável. Antes, porém aconteceu a exoneração do tesoureiro do quadro funcional da Câmara Municipal.B.O.Acompanhados dos técnicos e do Jurídico da Câmara o presidente esteve na Delegacia de Policia da cidade, dia 21 de agosto último, onde registrou um B.O. (Boletim de Ocorrência).No relato Tavares apontou o então ex-tesoureiro Marcelo da Costa Guedes como provável autor dos desvios por meio de emissão de cheques, transferências e não pagamento das contribuições previdenciárias, a saber:.Deixou de efetuar pagamentos das contribuições previdenciárias referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2019, com valores respectivos de R$ 39.795,92 – R$ 38.723,73 – R$ 38.805,34 e R$ 38.483,13. “No entanto”, ressalta o presidente, “Marcelo enviou por e-mail, ao chefe dos Recursos Humanos, comprovantes de pagamento, provavelmente falsificados”.“Por meio de transferências bancárias, várias delas para sua própria conta (da conta da Câmara para conta pessoal do tesoureiro) e cheques emitidos”, relata o presidente, foram apurados até o momento R$ 330.423,29.Quanto aos cheques, Tavares informa que “foram emitidos para terceiros que não possuem vínculos com a Câmara. Não são fornecedores e nem prestadores de serviço”, afirma. O presidente observa ainda que vários cheques foram devolvidos pelo banco (Banco do Brasil), alguns por insuficiência de fundos e outros por divergência de assinatura. Tavares disse que obteve cópias dos cheques com o banco e assegura que, embora com assinatura parecida, não assinou nenhum deles.Edilson Tavares disse ao mirajornal.com que “um exame grafotécnico vai mostrar que pode ter havido falsificação de minha assinatura”.OFICIOAtravés de Notificação Administrativa Extrajudicial datada ainda do dia 26 de agosto, a Câmara Municipal solicitou ao ex-tesoureiro a devolução de recursos e justificativas sobre as irregularidades apontadas no Relatório de Contabilidade. No mesmo oficio foi informada a abertura da Tomada de Contas Especial, conforme portaria (nº 532019 e/e IN TCE nº 14/03) com objetivo de apurar os fatos, qualificar os responsáveis e quantificar os danos com vistas ao ressarcimento ao erário que, no caso de devolução dos valores, deverá ser encaminhado comprovante bancário ao Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Miracema do Tocantins.Também em seu pronunciamento Edilson Tavares informou, demonstrando documentos comprobatórios, que a Câmara está ‘em dia’ com a previdência, com os empréstimos consignados de servidores via CEF e Banco do Brasil, com folha de pagamento dos servidores e fornecedores e prestadores de serviços devidamente renegociados, observando que todos foram solidários com sua administração.Disse que vai protocolar a Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e na Justiça Estadual, via Fórum da Comarca de Miracema, assim como procedeu com o Relatório de Contabilidade e Boletim de Ocorrência.Tavares informou ainda que a Justiça aceitou a denúncia efetuada contra o tesoureiro, deferindo a liminar "decretando a indisponibilidade de bens do requerido Marcelo da Costa Gomes, bens móveis (tais como veículos e semoventes), contas bancárias, e respectivas aplicações e investimentos, com exceção de salário, e bens móveis, até o valor de R$330.423,29. Proceda-se aos devidos bloqueios eletrônicos, expedição de mandatos, comunicações e averbações necessárias... - 11 de setembro de 2019 - André Fernando Gigo Leme Netto – Juiz de Direito Titular”Tavares ainda falou o imbróglio que resultou na punição que impedia pronunciamentos por três sessões aplicadas ao vereador Cirilo Douglas/PRP.De acordo com Tavares, o vereador mesmo sabendo que o processo que envolve um desfalque na contas da Câmara responsabilizando o ex-tesoureiro, está sob segredo de justiça, vem atacando a presidência da Casa de Leis sistematicamente, sendo inclusive já advertido verbalmente.Tavares leu um oficio expedido no inicio da tarde daquela segunda-feira (25), revogando o cumprimento integral da medida punitiva, possibilitando a Cirilo Douglas, o direito de pronunciamento, atendendo solicitação dos colegas de bancada do vereador. Das três sessões sem direito a fala, o edil cumpriu uma, subsequente a que sofreu a punição, quando abandonou a sessão sem a regimentar permissão da Mesa Diretora.Douglas também apelou na justiça o direito de fala nas duas sessões, obtendo decisão liminar para exercer o direito da fala, mas, de acordo com a Mesa Diretora, a decisão foi protocolada horas depois que a Mesa tinha decidido conceder o direito solicitado.02/ DEZEMBRO / 2019 -Superintendencia e agencia do BASA garantem que a agencia continua em Miracema e deverá ser incrementada.Uma segunda sessão ordinária foi realizada na noite desta segunda-feira, 2, quando o gerente da agencia do Banco da Amazônia S.A. em Miracema do Tocantins, Everton Alves Ferreira, participou da Tribuna Livre da Câmara Municipal para explicar o boato que surgiu desde 2018 e ganhou força neste segundo semestre, provocando preocupação entre produtores rurais e correntistas em geral.Ferreira disse que desde que assumiu a gerencia da agencia miracemense, em fevereiro deste ano, vem ouvindo e desmentido este boato e assegurou: “A agencia não será fechada e continuará em pleno funcionamento”, disse ‘alto e em bom tom’, após ler um oficio emitido pela superintendência do banco em Palmas.O gerente descartou o boato e informou que ano passado a agencia teria negociado cerca de R$ 6 milhões, mas que este ano, sob sua gerencia, o banco já contabiliza mais de R$ 20 milhões em negócios, dos R$ 22 mi, traçado como objetivo para 2019. “Com certeza já estamos ultrapassando essa meta”, comemorou.Lembrou que ao assumir, promoveu obra de retirada de infiltrações de água do subsolo, visando o bem estar e a segurança dos usuários, mas acredita na necessidade de um novo espaço amplo e acessível. Na oportunidade alguns parlamentares informaram que um empresário e um produtor rural se disponibilizaram para apoiar a construção de uma nova agencia que possa atender as necessidades de expansão da agencia miracemense.Embora informando que a agencia deverá ser incrementada para melhor atender o público alvo, o gerente acredita que melhorias tecnológicas deverão ser implementadas e até “a mudança de local da agencia, dentro da cidade”.Indagado pelos vereadores sobre quais mudanças seriam implantadas, já que alguns bancos atuam sem atendimento físico e sim em sistema ‘on line’, Ferreira assegurou que somente o Conselho que rege as ações do banco sabe como e onde fazer mudanças, mas que acredita que as melhoras sempre visam melhores serviços e melhor atendimento.Satisfeitos pelo atendimento da convocação feita pela Câmara Municipal os vereadores agradeceram a presença do gerente, parabenizaram sua atuação frente a agencia bancária e comemoraram o desmentido do boato.O presidente Edilson Tavares disponibilizou a Casa de Leis para apoiar os projetos de evolução e ampliação da agencia do BASA no município e agradeceu a superintendência por ter recebidos vereadores em Palmas, assim como o gerente Everton Ferreira por ter entendido que a Câmara representa toda a comunidade, inclusive aqueles que utilizam os serviços do Banco da Amazônia.Foram deliberados os requerimentos:Natan Fontes – Requer ao Executivo a complementação asfaltica da Rua Oscar Sardinha, entre a Rua Bela Vista e Rua da Cancela, no setor Santos Dumont.Núbio Gomes/PSD – Requer do Executivo “a recuperação das lâmpadas queimadas dos refletores do Estádio Castanheirão”, para a final do campeonato municipal, dia 7 próximo; Requer também a “recuperação da estrada que liga a entrada do ‘Pé de Pequi’, próximo ao Balneário Lucena, até a Região dos Pilões”; e ainda a “recuperação da estrada que liga do Landi até a fazenda do Dr. Jobél”.Requerimento coletivo - Os seis vereadores da bancada de oposição ao Governo Municipal, em conjunto, requereram ao Executivo Municipal, “que viabilize junto a BRK Ambiental a solução das problemática da água no PA Irmã Adelaide” e a “concessão de 50% de desconto no valor do ITBI (Impostos de Transmissão de Bens Imóveis) para Associação do Projeto de Assentamento Nova Esperança”.Cirilo Douglas/PRP – O vereador é autor da Moção de Pesar pelo falecimento de João Victor Pereira Leitão, ocorrido no último domingo, 1º. O jovem tinha apenas 22 anos, filho de Antonio Inácio Leitão (Manga Verde) e Francilene Pereira as Silva.07/ DEZEMBRO / 2019 -Governo anunciou Colégio Cívico-Militar, a ser implantado no CEM Santa Terezinha;entregou aparelhos de ar-condicionado para as escolas estaduais Onesina Bandeira, José Damasceno Vasconcelos e Oscar Sardinha;anunciou a reforma do campo de futebol no setor Novo Horizonte e do Estádio Castanheirão.A primeira capital do Tocantins voltou a viver um dia de glória neste sábado, 7, quando o Governo do Estado cumpriu o artigo 161 da Constituição Estadual, que determina que o município de Miracema do Tocantins volta a ser, todos os anos nesta data, Capital por um dia, quando recebe os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.A solenidade de transferência aconteceu no Palácio Prefeito Moisés Costa (falecido em 2018) sede da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Edilson Tavares/MDB, que recepcionou juntamente com demais vereadores e autoridades locais a comitiva governamental.O governador Mauro Carlesse/PHS chegou de helicóptero por volta das 8h pousando numa área ao lado do histórico prédio que abrigou a Assembleia Constituinte e a Reitoria da Unitins, onde aconteceu o hasteamento das bandeiras (Brasil, Tocantins e Miracema) e a execução do Hino Nacional, realizada pela Banda Marcial da Policia Militar.Em seguida, nesta manhã de sol escaldante, abrigados por uma gigantesca tenda, autoridades municipais e estaduais e comunidade presente foram agraciados com um desfile cívico com a participação do Colégio Cívico-Militar de Guaraí, Patrulha Motorizada da Polícia Militar e a Polícia Civil.Já no interior da Câmara, denominada de Plenário Sebastião Borba dos Santos, presidida pelo deputado estadual Antonio Andrade/PTB, a partir da 9h foi realizada sessão solene da Assembleia Legislativa e assinado o ato de instalação da capital em Miracema do Tocantins.SESSÃOParticiparam da Mesa Diretora, além do presidente da Assembleia, Antonio Andrade, o Governador Mauro Carlesse, o Procurador Geral de Justiça, José Omar de Almeida Júnior, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares, o prefeito Saulo Milhomem/PRTB e o deputado estadual Ivory de Lira/PCdoB.Após a leitura do texto bíblico - feito por Ivory de Lira, então vice-presidente daquela sessão – aconteceu um momento de bênçãos feita pelo pastor da 1ª Igreja Batista de Miracema, Pr. José Sandro e do Bispo da Diocese de Miracema, Dom Philip Eduard Dickmans. Em seguida a cantora e instrumentista gospel, Luciana Assunção, fez uma apresentação musical, encantando o público presente que superlotava as dependências do Palácio Prefeito Moisés Costa.A sessão prosseguiu com pronunciamentos dos parlamentares presentes, quando homenagearam a ex-capital, fizeram solicitações importantes e lembraram suas ações que beneficiaram o município.Falaram o presidente Câmara, Edilson Tavares, “Miracema ao longo dos anos vem acumulando perdas. Agora estamos perdendo a Receita Federal. Peço ao governador, nossos deputados e nossos representantes em Brasília, que nos ajude e evitar a saída da Receita daqui e nos ajude a recuperar o que já perdemos ao longo dos anos”;O prefeito Saulo Milhomem agradeceu ao Governador pelo desprendimento e reconhecimento à história da cidade. "É respeitar, sobretudo a Lei e a história do nosso município, que já foi a sede administrativa quando da implantação do Tocantins". Milhomem ainda solicitou a implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros, para qual ofereceu a antiga sede da 6ª CIPM (Companhia Independente da Policia Militar) e a pavimentação asfaltica da rodovia que liga a Av. Nicota Pires ao PA Irmã Adelaide (TO-445) e a que faz ligação com a BR153 na altura do Posto Tupi;E ainda os deputados estaduais Claiton Cardoso/PTC, Valderez Castelo Branco/PP, Glaydson Nato/PHS, Amélia Santana/PT e Ivory de Lira, deputado miracemense, que lembrou das emendas parlamentares que direcionou para o município e que vai lutar pelo desenvolvimento de sua terra natal. Na oportunidade fez comparação com Paraíso e Porto Nacional, em relação a distancia desses municípios para a Capital e o grau de desenvolvimentos delas com apoio do governo estadual. Vislumbrou as característica do solo miracemense e capacidade de extração mineral, pedindo ao Governo isenção fiscal para indústrias que queiram se estabelecer em Miracema, fomentando assim a economia e promovendo emprego para mão de obra local.A deputada Vanda Monteiro/PSL solicitou a instalação de um campus da Unitins, trazendo os curso de Enfermagem e Direito, e ainda abertura de mais cursos na UFT. Ela também solicitou iluminação da Ponte dos Imigrantes Padre Cícero José de Souza e se comprometeu a colocar uma emenda que contemple o município com um mamógrafo.Federal - Representando os Congressistas que atuam em Brasília em defesa do Tocantins, o deputado federal Osires Damaso/PSC participou das homenagens e fez breve pronunciamento, pontuando que "Miracema precisa de um plano brilhante para fomentar a economia da cidade e fazer com que ela seja uma referência no presente e no futuro, e não apenas a primeira capital do Tocantins". Para Damaso, o momento é de agregar forças no intuito de melhorar a qualidade de vida dos miracemenses.Antonio Andrade - "Miracema merece a homenagem, por ter sido a primeira capital do Estado, mas não podemos nos esquecer de quem começou tudo: o ex-governador José Wilson Siqueira Campos, e de agradecer às pessoas que contribuíram para a implantação do Estado, como o ex-deputado e ex-vice-governador Raimundo Boi, presidente da Assembleia Constituinte do Estado", afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade.O presidente da Casa relembrou as dificuldades para a implantação do Estado. "Por isso, temos a obrigação de dar continuidade ao trabalho iniciado", disse. Nesse sentido, Antonio Andrade destacou o trabalho do Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo, que permitiu o enquadramento do Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).Isso viabilizou, por exemplo, empréstimo com a Caixa Econômica Federal que vai beneficiar diretamente os 139 municípios tocantinenses. "Somos parceiros para que o benefício chegue às pessoas mais necessitadas, mantendo sempre a harmonia e a autonomia entre os Poderes", finalizou.Mauro Carlesse - O governador Mauro Carlesse aproveitou a oportunidade para anunciar a implantação de um Colégio Cívico-Militar em Miracema, que vai funcionar no Centro de Ensino Médio Santa Terezinha, e entregou aparelhos de ar-condicionado para as escolas estaduais Onesina Bandeira, José Damasceno Vasconcelos e Oscar Sardinha.O Governador também anunciou a reforma do campo de futebol no setor Novo Horizonte e do Estádio Castanheirão.Os recursos são oriundos de emendas parlamentares e as ordens de serviços devem ser dadas nos ainda este ano. Em seu Gabinete Administrativo ele recebeu o prefeito local, Saulo Milhomem, e outros líderes políticos da cidade e região.O Governador lembrou que Miracema faz parte da história do Estado e as obras anunciadas são reivindicações da comunidade. Também destacou as más condições que encontrou as unidades escolares e o empenho da gestão para melhorá-las. "Não basta construir, tem que ter qualidade para dar condições para nossas crianças aprenderem melhor", frisou lembrando que dotar as escolas de ar condicionado é uma necessidade e obrigação. Também anunciou a assinatura do contrato de empréstimo como a Caixa Econômica Federal que, além de Miracema, vai beneficiar todos os outros municípios tocantinenses com mais de R$ 1 milhão."É importante homenagear essa cidade e esse povo. O Governador está de parabéns pela iniciativa de deslocar toda a sua equipe para atender o povo de Miracema, que faz parte da história desse Estado", ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Andrade, destacando a parceria do Governo com a Assembleia, que segundo disse é fundamental para beneficiar aqueles que mais precisam, que é o povo.Participantes - Também estiveram presentes, o superintendente dos Defensores Públicos, Murilo Costa Machado; secretários de Estado, o comandante da Polícia Militar, Jaizon Veras Barbosa, o ex-deputado estadual Júnior Evangelista, ex-prefeito Rainel Barbosa, prefeitos da região, e ainda vereadores e líderes políticos locais e regionais.09/ DEZEMBRO / 2019 -Entraram em pauta na sessão desta segunda-feira, 9, da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, dois Projetos de Lei do Executivo Municipal que gerou acirrada discussão entre vereadores da base do prefeito Saulo Milhomem/PRTB e a presidência da Mesa Diretora,