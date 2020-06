Nota de repúdio - Sindicato dos Jornalistas do Estado do Tocantins

28/06/2020 08h10



Nota de repúdio - Sindicato dos Jornalistas do Estado do Tocantins



O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins repudia veementemente a atitude do comerciante do ramo de alimentação, que na noite de sexta-feira, 26, agrediu verbalmente uma equipe de TV durante realização de matéria sobre as adequações dos estabelecimentos para funcionamento nesse período da Pandemia da Covid-19.



Ao ser questionado pelo uso incorreto e não observância as regras do decreto municipal, o comerciante começou a destratar a equipe proferindo xingamentos e palavras desrespeitosas na frente dos clientes, inclusive de crianças.



Reiteramos que ninguém é obrigado a dar entrevistas, ou concordar com essa ou aquela notícia ou emissora de televisão, mas isso não dá direito a agressão ou desrespeito que podem ser enquadrados como crime.



Desde o início do aparecimento do novo Coronavírus, os jornalistas no Tocantins e no mundo têm cumprido papel essencial de informar a população, e diariamente, correm riscos para levar até os mais diferentes locais as informações necessárias para a prevenção e cuidados com a pandemia.



Exigimos respeito aos profissionais e não toleraremos ataques desnecessários, assim como serão dados os encaminhamentos pertinentes aos que esquecem da civilidade e da lei.