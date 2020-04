Foto - Crédito - Dennis Taves - DICOM SSP TO Homem suspeito de matar a própria esposa é preso pela Polícia Civil em Goiatins

Após cometer o crime, homem fugiu e passou a ser procurado em vários municípios

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira)

Na noite do último domingo, 19, uma ação conjunta realizada por policiais civis das Delegacias de Goiatins, Filadélfia e do município de Carolina, no Maranhão, resultou na prisão de um indivíduo suspeito de cometer feminicídio, fato ocorrido no dia 15 de abril deste ano em Carolina.De acordo com a delegada regional de Araguaína, Ana Maria Varjal, o indivíduo teria desferido vários golpes de faca em sua própria companheira e foi capturado na zona rural de Goiatins em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara única da Comarca de Carolina –MA.Conforme a Delegada, após a prática do crime, o suspeito empreendeu fuga e passou a ser procurado pelas Polícias Civis dos dois Estados. “Obtivemos informações de que após pratica o crime, o indivíduo havia fugido para o Tocantins e, desse modo, as forças de segurança Pública do dois estados empenharam esforços para localizá-lo”, disse a Delegada.Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a óbito no momento em que era socorrida para o hospital em Imperatriz/MA. Após a prática. A ação policial se estendeu por vários dias na área urbana e rural de Carolina (MA) e nos municípios tocantinenses de Filadélfia; Babaçulândia, e Goiatins.Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Carolina/MA, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.