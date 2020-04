Foto: TRE/Divulgação Serviços relacionados ao título de eleitor poderão ser feitos pela internet

Pela ferramenta poderão ser feitas solicitações do Título de Eleitor e transferências de domicílio, entre outros. Sistema está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral.

(Do G1TO)

Vários serviços eleitorais agora poderão ser feitos em um ambiente virtual disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Tocantins, o sistema Título Net foi liberado nesta sexta-feira (24). Pela ferramenta poderão ser feitas solicitações do Título de Eleitor e transferências de domicílio, entre outros.De acordo com o TRE, a ferramenta permite que todas as etapas do processo sejam feitas em um único ambiente virtual. A medida leva em consideração a pandemia de coronavírus e a necessidade de manter a saúde de toda a população.Para acessar o sistema do Pré-atendimento Eleitoral - Título Net basta acessar a página do TRE Tocantins. Na ferramenta o eleitor poderá fazer o requerimento, enviar documentos e fazer o acompanhamento da solicitação, que será analisada pela Justiça Eleitoral.Durante o atendimento será necessário o envio de uma selfie com um documento de identidade para comprovar a identidade do eleitor. Ainda segundo o TRE, as demandas que já foram iniciadas deverão ser concluídas pela via em que se iniciaram