(Da Dicom ALTO)

Uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Grande Loja Maçônica no Tocantins foi realizada na tarde desta quinta-feira, 12. Proposta e presidida pelo deputado e maçom Jorge Frederico (MDB), a solenidade contou com apresentações de diversas ordens da organização, como os arco-íris e demolays.“A maçonaria é uma associação baseada na fraternidade universal, que busca o crescimento do homem para a felicidade e construção de uma sociedade justa”, destacou Jorge Frederico.Também discursaram grão-mestres como o ex-deputado estadual Jair Paniago, que ressaltou o trabalho assistencial da instituição e seus valores de disseminação do aperfeiçoamento contínuo no caminho da sabedoria.Além de Paniago, foram homenageados os grão-mestres Alexandre Braune,da Grande Loja Maçônica do Tocantins;Paulo Eduardo Vieira, do Grande Oriente do Brasil-Tocantins;e o ex-deputado federal Lázaro Botelho, do AD Vitam da Grande Loja Maçônica do Tocantins.Completam a lista Izelmon de Sousa Barbosa e João Batista de Castro Neto, grão-mestres AD Vitam da Grande Loja Maçônica do Tocantins.Os grandes inspetores litúrgicos da 1ª Região, Samuel Basso Chiessa, e da 2º Região, Divino Pereira da Silva, e os ex-grandes inspetores litúrgicos José Pereira Evangelista e Mário Pelizari encerraram a relação de homenageados.Também compareceram o presidente da Casa, Antonio Andrade (PTB), e os parlamentares IssamSaado (PV), Amália Santana (PT), Professor Junior Geo (PROS), Jorge Frederico (MDB),Valderez Castelo Branco (PP), Jair Farias (MDB), Elenil da Penha (MDB) e Gleydson Nato (PTB).