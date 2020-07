Foto: Divulgação

Conforme Boletim Epidemiológico Municipal deste domingo, 19, uma nova notificação foi registrada. Não houve altas.



O caso confirmado refere-se a uma pessoa hipertensa de 43 anos, internada no Hospital de Referência de Miracema.

(Do Facebook Miracema)

A gestão ressalta que há testes disponíveis na rede municipal de saúde, tanto testes rápidos, como swab’s e que a testagem está ocorrendo de acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.“Devemos cautelosamente respeitar as novas determinações do município, as medidas de higienização e de distanciamento social. É fundamental que não haja aglomerações, para que possamos conter uma nova disseminação do vírus em nossa cidade”, frisou o gestor municipal.