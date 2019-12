(Da Ascom- SSP/TO) Sugestão de legenda: Mulher foi presa quando buscava um motorista de aplicativo.

Mulher é esposa de integrante de facção criminosa de renome nacional.A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1º Divisão Especializada de Narcóticos - DENARC, prendeu na tarde desta terça-feira, 17 em Palmas, uma mulher de iniciais S.R.P. e um homem de iniciais J.R.N., por tráfico de drogas e associação para o tráfico.Segundo apurado em investigações, S.R.P. já vinha sendo investigada por ser esposa de um líder de uma organização criminosa de renome nacional em atuação no Estado, e tinha sido nomeada como gerente do tráfico para a organização fora do presídio, representando o seu marido e sendo responsável pela venda e pelo armazenamento de entorpecentes na cidade de Palmas.Após investigações, os agentes da 1º DENARC conseguiram efetuar a prisão em flagrante de S.R.P. e de seu associado para o tráfico J.R.N.. Com os autuados, foram apreendidos mais de 1 quilo de crack, valores em espécie e balanças de precisão. De acordo com a Polícia Civil, a droga apreendida estava avaliada em cerca de R$ 20 mil, dinheiro este que iria ser revertido para a organização criminosa.Curiosamente, S.R.P. foi presa quando pegava um transporte individual por meio de aplicativo eletrônico. Junto com ela foram apreendidos três equipamentos celulares e massa tipo epóxi de modelagem. O delegado de Polícia Ênio Walcacer relatou o objetivo da massa de modelar de secagem rápida. “Os celulares e o epóxi iriam ser levados pela autuada para o presídio, sendo que a massa seria utilizada para simular componente de reboco nas celas e dissimular os aparelhos celulares dentro da unidade prisional”, afirmou.Ainda de acordo com o delegado, os dois foram indiciados pelo art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas – CPPP e a mulher para a unidade prisional feminina de Palmas.