Um caminhoneiro que estava internado em Palmas não resistiu a doença e veio a óbito, tornando-se a 8ª morte pelo coronavirus no Tocantins; Em Miracema jovem residente em Brasilia tratava de suposta dengue na casa dos pais, mas foi internado com suspeita de Covid-19.

Iron Vieira dos Santos, 49 anos, residente em Miranorte, a 100 km de Palmas, faleceu no final da tarde desta terça-feira, 5, no HGP (Hospital Geral de Palmas). Santos, que era diabético e cardiopata teria sido internado na última sexta-feira (1º) no HRM (Hospital Regional de Miracema) de onde foi encaminhado para Palmas, onde teria testado positivo ainda no sábado.MIRACEMANa primeira capital do Estado, um paciente teria sido levado por familiares a um posto de saúde, de onde foi encaminhado para o HRM, onde seu estado se agravou e foi necessário a ‘intubação’ e remoção em seguida para o HGP.Segundo familiares, o jovem de aproximadamente 30 anos, reside numa cidade satélite do Distrito Federal, de onde foi trazido no final de abril para Miracema do Tocantins, a fim de tratar de uma dengue.Ainda de acordo com familiares, o jovem teria feito exames rápidos em Brasília, antes da viajem de carro particular, repetindo o exame rápido após a chegada, feito no hospital de Miracema, ambos dando negativo para a Covid-19.A família do jovem, bastante conhecida na cidade, onde residem parte na cidade baixa e parte na cidade alta, próximas aos setores Olaria e Santa Filomena, respectivamente.O jovem cuidava de uma suposta dengue, na residência dos pais na cidade baixa.A família aguarda com bastante apreensão o resultado do exame mais contundente, cujo resultado sai em cerca de 72h para saber se o jovem está infectado com o coronavírus.PREFEITURAConforme boletim epidemiológico desta terça-feira, 5, Miracema do Tocantins continua com 01 caso confirmado, e hoje com 02 novas notificações, uma testou negativo e a outra testou positivo. No entanto, o paciente que testou positivo constará em nosso boletim como monitorado e não entrará na estatística de casos confirmados do município, pois, o mesmo não reside em Miracema e está apenas de passagem e procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde Municipal (UBS), onde realizou o teste rápido.TOCANTINSO Bico do Papagaio lidera o número de mortes no Tocantins: até agora são 4 mortes; Palmas vem em seguida com 2; Lizarda, Paraíso e agora Miranorte, registram um óbito cada.