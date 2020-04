Foto: Divulgação

O boletim diário de acompanhamento da Covid-19 divulgado Secretaria Estadual da Saúde (SES) trouxe a confirmação de seis novos casos da doença no Tocantins. Com isso, o total de casos confirmados no estado chega a 43. Duas mortes pela doença foram registradas no estado.Segundo o documento, são três novos pacientes em Palmas, dois em Araguaína e um em Sítio Novo, que fica na região norte e teve a primeira confirmação nesta quinta-feira. O Lacen também registrou resultado positivo para um paciente que mora no Mato Grosso.Os casos confirmados de Palmas são todos em mulheres, uma com 45 anos, sem histórico de viagem, com contato com caso confirmado, que apresentou sintomas clássicos. Outra paciente, de 39 anos, apresentou sintomas de febre, tosse e dor de garganta. A última confirmação da cidade é de paciente de 55 anos, sem histórico de viagem, que apresentou sintomas clássicos da doença.Em Araguaína foram diagnosticados dois casos, uma mulher de 39 anos, sem histórico de viagem, sem contato com caso confirmado. O outro caso positivo é de um homem que tem 22 anos, com histórico de viagem para o estado do Pará e que apresentou tosse seca.O caso de Sítio Novo é de um homem de 34 anos que apresentou sintomas clássicos. O paciente de Mato Grosso diagnosticado no estado recebeu atendimento em Pedro Afonso.Todos os pacientes confirmados nesta quinta-feira estão em isolamento domiciliarAs mortes já registradas como do Tocantins são as do empresário de Paraíso do Tocantins Erlim de Andrade, de 68 anos e a servidora de Palmas, Romana Sousa Chaves, de 47 anos.A secretaria estadual informou que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), analisou 49 amostras para Covid-19 nesta quinta-feira.Palmas - 28 casosAraguaína - nove casosGurupi - um casoDianópolis - um casoCariri do Tocantins - um casoParaíso do Tocantins - um casoTocantinópolis - um casoSítio Novo do Tocantins - um caso