(Com informaçõaes de Cinthia Abreu)

A Paixão de Cristo 2020 está com vagas em aberto para voluntários interessados em participar como atores, figurantes e equipe de produção. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial da Cia Art'Sacra (www.artsacra.com). A seleção de elenco acontecerá em quatro etapas, sendo três pré-seleções e uma seleção final, sempre no Centro de Amor Social Papa Francisco (1104 Sul).A primeira pré-seleção de elenco acontecerá no próximo sábado, 18, das 16 às 20 horas. Haverá pré-seleção ainda no domingo, 19, de 8 às 12 horas, no sábado, 25, de 16 às 20 horas, e a seleção final acontecerá no domingo, 26, de 8 às 12 horas.A companhia espera a participação de cerca de 500 voluntários e podem participar pessoas de todas as idades, com ou sem experiência, e de todas as religiões.Os ensaios acontecerão sempre aos finais de semana, até a data do evento, com possível inserção de ensaios extras à noite, conforme a necessidade da direção do espetáculo. A Paixão de Cristo 2020 acontecerá na Sexta-Feira da Paixão, dia 10 de abril de 2020, em local que ainda será definido.Com exceção de Jesus, todos os personagens estão abertos para definição, tais como: Maria mãe de Jesus, Maria Madalena, Sacerdotes, Judas, Pedro, Pilatos, Caifás, Herodes, João, Verônica, dentre outros. Os testes de elenco acontecerão por meio de exercícios, dinâmicas de teatro e leitura do texto, encaminhado a todos que realizarem a inscrição.Os voluntários selecionados receberão preparação corporal, interpretação, impostação da voz, improvisação e criação de personagens.Em abril de 2020 o espetáculo completa 16 anos de História. De acordo com o diretor geral do espetáculo, Valdeir Santana, o objetivo é plantar no coração dos telespectadores mais amor, paz e perdão. "A nossa intenção é aproximar as pessoas mais de Deus e delas mesmas. Queremos contextualizar um presente que a sociedade vive atualmente, com toda essa turbulência de tecnologia e informação, que às vezes nos distancia de Deus e de nós mesmos. A nossa sociedade está sangrando, na política, religião e relações humanos, e buscamos que as pessoas possam ser tocadas na esperança de que existe um caminho para que tudo melhore e esse caminho é a reconciliação com Deus e com o nosso próprio eu", conclui.Conforme o preparador de elenco e roteirista da Paixão de Cristo 2020, Leo Sampaio, além de fragmentos marcantes e emocionantes da História bíblica, algumas cenas foram especialmente criadas com foco na atualidade. Ele adianta que o tema deste ano de 2020 será "Reconciliação: Anunciação, morte e vida". Vamos falar sobre a reconciliação. Sobre a necessidade de se reconciliar do homem com o seu criador (Deus), uma autoreconciliação – pois muitas vezes termos que nos reconciliar por nos julgarmos e nos culparmos por muitas coisas, causando a depressão-, e comigo e o meu próximo", revela.A Paixão de Cristo 2020 foi aprovada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cidadania, para captação de recursos, porém, ainda não conseguiu efetuar a captação. Assim, a Cia Art'Sacra busca empresas e/ou pessoas físicas que possam reverter o valor a pagar do imposto de renda em patrocínio cultural e garantir a divulgação da marca antes e durante o evento.A Art´Sacra criou o canal de doação para o espetáculo, link: http://artsacra.com/seja-um-colaborador/ formato de financiamento coletivo, a partir de doações de qualquer valor, para ajudar o grupo realizar o evento por eventuais faltas de patrocínios.O espetáculo da Paixão de Cristo realizado pela Art´Sacra Cia. de Teatro foi instituído no calendário de eventos oficiais do município de Palmas, Lei 2.287, de 10 de janeiro de 2017. Em maio de 2010, a Fundação Cultural do Estado do Tocantins concedeu ao espetáculo teatral sacro da Paixão de Cristo, evento Cultural do Estado, pelos seus trabalhos realizados na área de teatro e formação. Tal reconhecimento ressalta a sua importância na sociedade como uma entidade que fomenta a cultura sacra e popular e colabora desta forma com a formação cultural do Estado do Tocantins.A Cia foi fundada em 16 de maio de 2005 por um grupo de jovens apaixonados pelo teatro e que sempre atuavam nas apresentações sacras onde dramatizavam passagens dos Evangelhos e outras temáticas para reflexões litúrgicas e formações sócio-educativas na Paróquia Dom Orione, em Palmas.