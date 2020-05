Foto: Divulgação Prefeitura de Miracema decreta uso obrigatório de máscaras, medida começa a valer dia 8

(Da Ascom/Juliana Carneiro)

A Prefeitura de Miracema do Tocantins divulgou nesta segunda-feira, 4, o Decreto Municipal nº134/2020, em que dispõe e determina o uso obrigatório de máscaras por todos os cidadãos como forma de enfrentamento a transmissão comunitária do novo coronavírus, a covid-19 e adota outras providências como medidas de prevenção a pandemia.O acessório passa a ser obrigatório a toda a população, a partir, da próxima sexta-feira, dia 8 de maio, por tempo indeterminado, em ambientes públicos ou de livre acesso, equipamentos de transporte, público ou privado, coletivo ou individual, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito do Município de Miracema do Tocantins. Somente não são considerados ambientes públicos ou de livre acesso: as residências; e locais públicos ou privados onde somente uma pessoa utilize ou trabalhe.Considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), os bons resultados de outros países; o Ministério da Saúde; Secretaria Estadual e Municipal da Saúde e o cenário atual em que o Estado do Tocantins se encontra, onde se verifica o número crescente de casos, inclusive com 01 caso registrado em Miracema e 03 casos em Miranorte, a gestão vê esta medida como prudente e indispensável para prevenção a covid-19.