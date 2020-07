Foto - Divulgação Polícia Civil do Tocantins Homem foi preso pela Polícia Civil após ser localizado em Avenida de Miranorte

O crime

(Da Ascom SSP TO/Rogério de Oliveira/)

Policiais Civis da 66ª Delegacia de Miranorte, comandado pelo delegado Pedro Henrique Félix Bernardes, efetuaram na manhã desta segunda-feira, 20, naquele município a prisão de um homem de 35 anos, o qual é suspeito pela prática do crime de violência doméstica no âmbito da lei Maria da Penha.De acordo com o Delegado, os policiais civis obtiveram informações de que um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça, dano e também acusado de quebra de medida protetiva se encontrava em uma das Avenidas da cidade. Desse modo, uma equipe da 66ª passou a diligenciar e em poucos minutos localizou o indivíduo próximo a um estabelecimento comercial.De posse da ordem judicial, os policiais civis deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido até a sede da 66ª DP, onde o delegado Pedro Henrique, além de ratificar a prisão, deu cumprimento ao mandado judicial em aberto. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Cadeia Pública Municipal, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.Segundo as investigações da 66ª DP, no ano de 2019, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, passou a ameaçar e intimidar sua ex-companheira, e por isso acabou sendo preso, mas pagou fiança e voltou a ameaçar e praticar violência doméstica contra sua ex-esposa, a qual o denunciou a Polícia novamente e requereu uma nova medida protetiva contra o seu ex-marido, que foi deferida pela Justiça.No entanto, mesmo sabendo que devia obedecer à medida judicial, em certas ocasiões o homem invadiu a residência ex-companheira, onde quebrou e danificou vários móveis e demais utensílios do local. Dessa maneira, a autoridade policial representou junto ao juízo da Comarca de Miranorte, pela prisão do indivíduo, que foi deferida e cumprida pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 20.