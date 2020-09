Foto: Isis de Oliveira

(Da Dicom ALETO/Maisa Medeiros)

A Mesa Diretora encaminhou na sessão desta terça-feira, 22, para aComissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle a Lei deDiretrizes Orçamentárias (LDO -2021).A proposta prevê orçamento de 10,9bilhões para o próximo ano. O objetivo é fixar metas e prioridades paraa Administração Pública Estadual e nortear as diretrizes para aelaboração da LOA para o exercício de 2021O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - 2021) estima umincremento de aproximadamente R$ 100 milhões em relação à LDO 2020, queé de R$ 10,8 bilhõesCom relação às propostas orçamentárias dos Poderes (Executivo,Legislativo e Judiciário), do Tribunal de Contas (TCE), do MinistérioPúblico (MPE) e da Defensoria Pública (DPE) para 2021, de recursosordinários do tesouro terão como parâmetro a dotação orçamentáriainicialmente fixada para o exercício de 2020, distribuindo o valor nomesmo percentual de participação inicialNa proposta, o governo salienta que a LDO foi eloborada durante apandemia do novo coronavírus (COVID -19), período de decretação doEstado de Calamidade Pública em todo o território do Tocantins, e diantedesse contexto, as metas poderão ser alteradas em decorrência dasincertezas no tocante aos reflexos da retração econômica na arrecadaçãodo Estado e ao aumento de despesa.As principais áreas norteadas pela LDO são as da Saúde; Educação; GestãoPública; Cultura; Segurança e Direitos Humanos; DesenvolvimentoRegional, Urbano e Indústria; e Desenvolvimento Agropecuário e MeioAmbiente.O Governo do Tocantins encaminhou, em anexo ao Projeto de Lei, asDespesas que não serão objeto de limitação de empenho, Metas Fiscais,Riscos Fiscais, Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual,Demonstrativo de projetos em andamento, projetos de parcerias econcessões alinhadas ao programa de parcerias e investimentos (TocantinsPPI).