Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta sexta-feira, 17, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), analisou 34 amostras para Covid-19, com dois resultados positivos.👉🏼 Um dos casos confirmados é de Palmas, sexo feminino, 33 anos, que teve contato com caso confirmado e apresentou sintomas clássicos. O outro caso não entra na relação oficial do Tocantins, por se tratar de um paciente residente em Birigui, São Paulo, que em passagem por Araguaína foi hospitalizado e sua amostra coletada enviada ao Lacen que resultou positiva. Seu caso será notificado ao Estado de São Paulo.⚠️ O Tocantins contabiliza agora 32 casos confirmados de Covid-19, nas cidades de Palmas (22), Araguaína (05), Gurupi (01), Dianópolis (01), Cariri do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01).✅ Atualmente, o Tocantins apresenta 01 óbito, 12 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, outros 18 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar, e 01 paciente está hospitalizado em Goiânia, Goiás.➡️ Os dados contidos neste boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.