(Com informações de Carlla Morena Pignaton)

A data foi escolhida em função da fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos em 20 de janeiro de 1916. O dia homenageia o profissional formado no curso superior de Farmácia, que é responsável pela promoção da saúde e bem-estar das pessoas e pela defesa do uso racional de medicamentos.Nesta segunda-feira, profissionais que atuam nas mais diversas vertentes da Farmácia no Tocantins, lembram a importância da data e declaram o amor pela profissão. É o exemplo de Denise Ferreira da Costa, farmacêutica do Hospital IOP, em Palmas, que aprendeu ainda criança a sonhar com este ofício.“Venho de uma família de farmacêuticos, meu pai sempre atuou em farmácias, é um dos pioneiros da profissão no Tocantins, cresci nesse ambiente e sempre sonhei em atuar neste ramo. Quando comecei a trabalhar na área hospitalar é que me identifiquei mais ainda e já são seis anos somente nesta função. Hoje, me vendo trabalhar com satisfação, minha filha já pensa em buscar esta profissão também”, conta Denise.A farmacêutica é responsável pelo manejo de medicamentos em um dos hospitais com o maior fluxo de pacientes no Tocantins. Denise Ferreira destaca a grande responsabilidade da função. “Todo hospital precisa ter o farmacêutico responsável pelas prescrições médicas aos pacientes que são internados. Aqui no Hospital IOP a maior parte das internações é para cirurgias. Quando o paciente é internado, é meu trabalho fazer o acompanhamento no leito, conferir as medicações que foram prescritas a ele, se a pessoa internada possui alguma alergia aos medicamentos, e toda essa rotina de verificação garante que o paciente não ingira a medicação em duplicidade. Por exemplo, às vezes determinada medicação é prescrita, mas aquele paciente já faz uso da medicação, então em um caso como esse é essencial a presença do farmacêutico”, explica.Denise Ferreira ressalta, ainda, o respeito e a parceria dos colegas de trabalho no hospital. “Sou apaixonada pela minha profissão, defendo isso e sempre incentivo pessoas a se formarem nesta área, porque é um ofício muito necessário e nunca falta emprego. Aqui no Hospital IOP há ainda um diferencial: somos respeitados e valorizados pelos nossos colegas de trabalho, sejam eles médicos ou enfermeiros. Há uma compreensão da necessidade da presença do farmacêutico no leito do paciente. Aqui no Hospital IOP eu acho isso bonito, porque cada um sabe seu papel e valoriza o trabalho do colega”, comemora.No Dia do Farmacêutico, Denise destaca que a função exige muito conhecimento e contribui diretamente para salvar vidas todos os dias. “Aqui trabalhamos diretamente dando suporte à internação e ao centro cirúrgico do Hospital IOP, uma unidade hospitalar de grande referência para todo o Tocantins. Então nós atuamos diretamente na atenção ao paciente, prestando apoio a todas as equipes de médicos, enfermagem, técnicos, ajudando verdadeiramente a salvar vidas. Nosso trabalho faz toda a diferença no hospital, pois damos um apoio ao paciente internado, ele precisa do medicamente certo, na hora exata, e tudo isso contribui para a melhoria de sua saúde. Neste dia, desejo a todos os colegas que o nosso trabalho fortaleça a classe e valorize ainda mais a nossa profissão. Parabéns a todos os farmacêuticos!”, afirma.