Foto: Infoesporte Diego Rossi, Alexis Mac Allister, Matheus Cunha, Fernando Pacheco e Iván Angulo são alguns dos destaques do torneio

Primeira rodada

BRASIL

A lista do Brasil:

(Do SporTV/ Bruno Cassucci, Daniel Mundim e Raphael Zarko — Armênia, Colômbia)

São 10 seleções na briga por duas vagas nos próximos 23 dias. De volta, o Pré-Olímpico será disputado na Colômbia entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro. São 230 jogadores convocados para 20 jogos em dois grupos na primeira fase. No quadrangular final, apenas dois garantem vaga em Tóquio 2020.Depois de preparação cheia de desfalques de clubes europeus, o Brasil chega como um dos favoritos para garantir a defesa do ouro, como atual campeão olímpico de futebol. Mas primeiro precisa passar em grupo que tem Uruguai, velho rival, Peru, Bolívia e Paraguai, que vem de bons resultados.Se não tem astros internacionais como Rodrygo, do Real Madrid, ou Lautáro Martínez, da Inter de Milão, o torneio é cheio de grandes revelações e bons valores do continente. O GloboEsporte.com preparou guia com todos as seleções, com seus atletas listados, os times mais prováveis e destaques.O Pré-Olímpico terá transmissão do SporTV. As partidas do Brasil também terão acompanhamento em Tempo Real no GloboEsporte.comEquador x Chile, sábado (18/01), 20hColômbia x Argentina, sábado (18/01), 22h30Uruguai x Paraguai, domingo (19/01), 20hx Peru, domingo (19/01), 22h30As mudanças foram constantes no percurso deste Brasil sub-23. Campeão olímpico em 2016, nos pênaltis, no Maracanã, as mudanças começaram de cima para baixo. Sylvinho era o eleito para dirigir a equipe, mas foi para o Lyon. André Jardine, que durou pouco no comando do São Paulo, assumiu e foi direto para Toulon, conquistando o tradicional torneio de base.A base daquela equipe ainda norteia Jardine. Ivan, Guga, Matheus Henrique, Pedrinho, Antony, Paulinho, Matheus Cunha, Iago e Bruno Tabata fizeram parte da primeira lista e sobreviveram entre muitas mexidas até fechar os nomes do pré-olímpico - ao todo foram oito mudanças por vetos de europeus.O Brasil fez 13 jogos com Jardine - dois deles em caráter de jogo-treino na fase final de preparação, na Granja Comary. Apesar da necessidade de mudanças de time, os resultados foram bons - oito vitórias, um empate e duas derrotas (Japão em amistoso e Argentina, no torneio de Tenerife, em novembro).Destaques: Bruno Guimarães comanda o meio de campo do Brasil, ao lado de Matheus Henrique, convocado por Tite no ano passado. Na frente, o trio Antony, Paulinho e Matheus Cunha, que fez 10 gols em 13 partidas com Jardine, costuma dar trabalho. Banco de Pedrinho, a jovem estrela do Real Madrid Reinier é uma atração do torneio.O grupo da seleção brasileira está completo para a disputa do Torneio Pré-Olímpico na Colômbia. Na noite de quinta-feira (16), a CBF anunciou que o técnico André Jardine convocou o zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, para substituir Walce, do São Paulo, que precisou ser cortado por lesão.Time-base: Ivan, Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio).Defensores: Dodô (Shakhtar-UCR), Guga (Atlético-MG) Iago (Augsburg-ALE), Caio Henrique (Grêmio), Nino (Fluminense), Bruno Fuchs (Internacional), Robson Bambu (Athletico-PR) e Ricardo Graça (Vasco).Meias: Bruno Guimarães (Athletico-PR), Maycon (Shakhtar-UCR), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Flamengo), Bruno Tabata (Portimonense-POR).Atacantes: Antony (São Paulo), Pepê (Grêmio), Matheus Cunha (Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos).