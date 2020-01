Os vereadores de oposição á atual gestão do município de Miracema do Tocantins, estiveram no inicio desta semana no Palácio Araguaia, em busca de benefícios para a primeira capital do Estado, quando foram recebidos em audiência pelo governador Mauro Carlesse/DEM.

(Da Redação/MIRA Jornal)

De acordo com o presidente da Câmara de Miracema, vereador Edilson Tavares/MDB, a comitiva composta por ele e os colegas, Natan Fontes/MDB, Maria Bala/PSL, Nasci da Ótica/PSD e Núbio Gomes/PSD, (o médico/vereador Dr. Ricardo Rocha/PSD, não esteve presente por estar cumprindo plantão médico). “Fomos cordialmente recebidos pelo secretário José Humberto, quando solicitamos uma audiência com o governador”, disse Tavares.José Humberto Marquez Pereira voltou a comandar a Secretaria Extraordinária de Assuntos Parlamentares do Tocantins no último dia 2. Ele foi o primeiro a ocupar o cargo quando a pasta foi criada em 2018 e saiu no começo de 2019 para dar espaço ao deputado estadual Ivory de Lira (PPL), que pediu demissão para voltar à Assembleia Legislativa.Na oportunidade, os vereadores miracemenses parabenizaram o secretário pelo retorno ao comando da Secretaria e solicitaram audiência com o governador para reivindicarem alguns itens beneficentes para o município.Segundo apurou o mirajornal.com, percebendo a dificuldade de espaço na agenda do governador, um dos vereadores teria solicitado a ajuda do deputado estadual Cleiton Cardoso/PTC, que conseguiu uma brecha na agenda de Carlesse para as 10h do dia seguinte.AUDIÊNCIAA audiência aconteceu conforme previsto, mas com a presença do deputado Cleiton Cardoso, que se fez acompanhar pelo ex-deputado Júnior Evangelista/PSC.De acordo com Tavares, os vereadores solicitaram a continuidade da obra de reforma e ampliação do HRM (Hospital Regional de Miracema), conserto de uma ambulância do HRM que está há mais de ano numa oficina em Palmas, e ainda a pavimentação asfaltica da Rodovia Miracema/PA Irmã Adelaide, entre outros.Conforme informações da assessoria, o governador teria feito compromisso de realizar as ações solicitadas que, inclusive, esta nos planos do Governo. Já o pedido de pavimentação asfaltica, seria submetido à análise porque não constava na lista de prioridades neste momento, mas assegurou que a obra não está descartada.VICE-GOVERNADORIAApós a audiência com Mauro Carlesse, segundo uma fonte, por sugestão de Evangelista, o grupo passou pelo gabinete do vice-governador Wanderlei Barbosa/PHS para cumprimenta-lo, ocasião em que o grupo foi fotografado pela assessoria do vice-governador e publicado nas redes sociais.