Homem apontado como suposto autor de estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Palmas

(Da Dicom SSP-TO)

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia de Polícia Interestadual e Captura e Desaparecidos (POLINTER) de Palmas, efetuou a prisão de um homem de 44 anos. Ele é apontado como suposto autor do crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua própria enteada, a qual possuía 12 anos de idade.Na época dos fatos, em 2017, a Polícia Civil instaurou de imediato inquérito policial para apurar os fatos e, após realizar a investigação e reunir evidências da prática criminosa, representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi cumprido hoje pelos agentes da Polinter, que localizaram o investigado em uma residência na região sul da Capital.Depois de capturado, o homem foi conduzido à POLINTER e, após os procedimentos legais cabíveis, foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória da cidade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.