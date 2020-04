Mantendo as medidas de proteção contra o coronavírus, para servidores e público em geral que freqüenta as dependências do Palácio Prefeito Moisés Costa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares/MDB, mais uma vez, antecipou o pagamento referente ao mês de abril, não só para os onze vereadores, mas também para os servidores, prestadores de serviços e fornecedores, como forma de amenizar as dificuldades advindas deste momentio que vive a população..

(Da Redação/MIRA Jornal)

Com as medidas decretadas ainda em março, o presidente, limitou a funcionalidade da instituição apenas com trabalhos internos, com a devida proteção, visa resguardar os parlamentares, servidores e a comunidade em geral contra ameaça do coronavírus (COVID-19).Sobre a antecipação do pagamento de abril, Tavares reafirma que num momento em que a saúde das pessoas fica ameaçada, "é necessário continuar a exercer qualquer ato de solidariedade e compreensão, para que as pessoas estejam preparadas para as necessidades da saúde e de abastecimento, principalmente quando a orientação é para que fiquem em casa e evitem aglomerações”, dissse o presidente.