Foto: Reprodução Angélica Gaitán achada boiando no mar na Colômbia

(Do Extra Rio)

Angélica Gaitán, de 46 anos, estava com hipotermia e bastante debilitada quando foi resgatada por Rolando Visbal. A mulher havia perdido contato com a família havia dois anos.De acordo com a imprensa local, Angélica estava no mar havia oito horas. A colombiana chegou a um hospital da cidade em estado de choque.O paradeiro dela e o que fez nos dois anos de desaparecida estão sendo investigados pela polícia.A rádio RCN informou que Angélica se jogou no mar para escapar dos abusos físicos e psicológicos que ela sofria do ex-marido, com quem ficou por 20 anos. O relacionamento não tinha o apoio da família dela, que vive em Bogotá, a capital do país.Leia também: Menina à deriva em boia de unicórnio é resgatada a 800 metros da costa"Os maus-tratos começaram na minha primeira gravidez. Ele agia violentamente comigo. A violência continuou na segunda gravidez, mas não podia sair de casa porque as meninas eram pequenas. Eu o denunciava, ele era preso, mas voltava para casa 24 horas depois, e se repetiam as agressões", comentou Angélica à rádio.Angelica resgatada por pescadorAngelica resgatada por pescador Foto: ReproduçãoA família veio de Bogotá para dar apoio a Angélica, que estava vivendo com as filhas em um abrigo em Barranquilla para fugir do ex."Eu renasci", disse ela.