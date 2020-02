Foto: Divulgaçãos

Os filiados, Professor Bernardo Klepa, Iris Aquino e o empresário Wellington da Central,

lançaram os seus nomes como pré candidato a prefeito de Miracema.

(Da Ascom Progressista Miracema)

Neste ultimo dia 11 de fevereiro, terça feira os Progressistas de Miracema, reuniram-se na sede de seu diretório com a presença de diversas pessoas da comunidade para receber as filiações do Suplente de Deputado Estadual Professor Bernardo Klepa, do Produtor Rural Professor Iris Aquino e do empresário Wellington da Central.Os Progressistas receberam também a filiação de diversos pré candidatos/as a vereador e vereadora, aumentando seus quadros e fortalecendo sua chapa para as eleições de outubro.Professor Bernardo Klepa é bacharel em Educação Física sendo professor de ensino fundamental e básico, já exerceu o Magistério em diversos colégios e escolas na cidade de Miracema, é ativista social com atuação em diversos projetos sociais, atualmente encontra-se cursando Gestão Pública, nas eleições de 2018 foi candidato a Deputado Estadual, obtendo mais de 1.000 votos em Miracema sendo um dos mais bem votados na cidade.Iris Aquino é formado em pedagogia com diversas especializações, professor efetivo da rede municipal de ensino à mais de 20 anos, é produtor rural, e nos anos de 2014 à 2016 exerceu função de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural.Wellington da Central é empresário de destaque na cidade, sendo a sua empresa é uma das que mais se destacam no seguimento de materiais para construção da região, sendo atualmente vice presidente da Associação Comercial de Miracema (ACIAM), é também produtor rural e amante da política local.Para o Professor Iris Aquino seu nome está à disposição do partido para encabeçar a candidatura a prefeito, mas, se o partido junto aos membros do diretório e os demais pré candidatos entenderem que o nome deve ser o de outro companheiro que apresentar melhores condições, estará junto ao grupo para somar e lutar para a construção de uma Miracema melhor.Já o empresário Wellington da Central afirmou está à disposição do partido para lutar por uma Miracema com mais oportunidade para todos, e independente de ser o seu nome, também estará junto na construção do projeto que os Progressistas tem para Miracema.O suplente de Deputado Estadual Professor Bernardo Klepa afirmou disse estar se filiando aos Progressistas com o objetivo de colaborar com a construção de um projeto viável para a cidade de Miracema, e que seu nome encontra-se a disposição para apreciação dos companheiros partidários e da população, sendo o seu maior objetivo, ver a cidade de Miracema com mais oportunidades para os jovens e com geração de emprego e renda para todos.Em eu discurso o Presidente dos Progressistas em Miracema Levi Gomes, afirmou que o partido recebe as novas filiações com muita felicidade, e reconhece os relevantes trabalhos já prestados pelos mesmos, o que para ele demonstra o interesse em ajudar a cidade a ser elevada ao patamar que merece estar, com oportunidades para todos, e engrandecem ainda mais os quadros do partido, informou ainda que o partido se encontra de portas abertas para receber novos filiados e filiadas que queiram colaborar com Miracema.O vice presidente e Advogado Thiago Franco, agradeceu a presença de todos em especial a dos novos filiados, afirmando que são pessoas que engrandecem em muito os quadros partido, o mesmo ainda informou que já neste mês o partido realizará rodas de conversa para formação dos interessados em disputar as eleições de 2020, onde contará com a participação de profissionais da área jurídica e de publicidade eleitoral, sendo que tais eventos serão abertos a todos que se interessarem independente de estar filiado ou não aos Progressistas, o que para o mesmo é uma forma do partido contribuir com a formação e preparação dos futuros representantes da comunidade.