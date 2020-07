Divulgação

(Do Brasil 61)

Mais de 5,1 mil municípios já aceitaram o recurso emergencial do Governo Federal para estruturar a rede socioassistencial durante o combate à pandemia da Covid-19. Isso representa 92,3% das prefeituras que estão aptas a receberem os recursos, que já ultrapassaram os R$ 850 milhões, de acordo com o Ministério da Cidadania.A expectativa do governo é de que o número cresça, pois o prazo para adesão ao socorro financeiro foi ampliado. Nos próximos dias, o governo vai pagar a segunda parcela àqueles que já haviam aderido à iniciativa. Dessa vez, o valor deverá ser destinado para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da assistência social.No entanto, a parcela está condicionada ao requerimento dos órgãos gestores, que pode ser feita até o dia 20 deste mês. De acordo com levantamento mais recente do Ministério da Cidadania, os municípios do país já se comprometeram a adquirir 186.562 kits de EPIs.