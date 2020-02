Foto: Arquivo MIRA Divulgação Camila prioriza os ideais de Moisés

(Da Redação/MIRA Jornal)

A ex- primeira-dama do município de Miracema do Tocantins, Camila Fernandes Araújo, subtenente da PM e enfermeira concursada do Estado, finalmente deu o esperado ‘sim’ a sua aclamada pré-candidatura a prefeita municipal da primeira capital, com objetivo principal de dar continuidade aos ideais de seu esposo Moisés da Sercon/MDB, assassinado covardemente em 30 de agosto de 2018, logo após inaugurar obras sonhadas e prometidas há mais de três décadas no município.O encontro aconteceu numa reunião realizada na noite desta segunda-feira, 3, na residência do vereador emedebista Natan Fontes, quando estiveram presentes o presidente da legenda no município, empresário José Luiz Costa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Tavares e os vereadores Núbio Gomes e Dr. Ricardo Rocha, ambos saindo do PSD e ingressando no MDB no próximo mês de março, quando são abertas janelas partidárias para trocas de legendas. Também esteve presente o ex-Procurador do Município, advogado Flavio Suarte, Zezé da Maquina, Seu Belmiro e Bento Alves, membros do diretório do partido.Camila agora deverá se reunir com todo o grupo composto por outros pré-candidatos a prefeito, para discutir projetos e forma de campanha.Além do MDB o grupo é composto pelo empresário Aprijo Ribeiro/SD, Coronel Márcio/PSL, Aluizio da G&A/PRB. Cada gripo também registrará candidatos a vereador.Mais detalhe da reunião nesta terça-feira.