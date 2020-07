(Da Ascom ATM)

Em maio deste ano, a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) revelou que cerca de 40 municípios não promoverão temporadas de praia e carnavais fora de época em 2020 por conta da pandemia de COVID-19. O mês de julho chegou e nenhuma estrutura fixa foi montada nos bancos de areias das praias espalhadas por todo o Tocantins.Mesmo assim, flagrantes de desrespeito de populares às regras de distanciamento social foram identificadas em praias tocantinenses por agentes de fiscalização. Diante disso, a ATM aborda em campanha nas redes sociais a não realização de temporadas de praias pelas prefeituras do Estado e a necessidade do isolamento social.Tendo como orientação as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), dezenas de prefeituras decidiram não realizar as temporadas de praias, bem como festas juninas e carnavais fora de época.“Os prefeitos e as prefeitas do Estado tomaram a decisão certa, todos preocupados com o bem estar de suas populações. O momento é de remanejarmos os recursos para as áreas de combate ao COVID-19, e a assistência necessária a quem mais precisa nesse momento de pandemia”, disse o presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, ao comentar que a campanha da entidade municipalista nas redes sociais visa chamar a atenção para o momento delicado que passa a humanidade.Durante todo o mês de julho, as capas e fotos oficiais da ATM nas redes sociais trazem o alerta de que não haverá temporadas de praia, e o melhor é manter o distanciamento social, ficando em casa.