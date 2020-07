(Foto: Reprodução/Instagram) Lisa Marie Presley e o filho, Benjamin Keough

Benjamin foi encontrado em uma situação de aparente suicídio

(Da Revista Quem News)

Benjamin Keough, de 27 anos, filho de Lisa Marie Presley, de 51, e neto de Elvis Presley, foi encontrado morto neste domingo (12) em Calabasas, na Califórnia. Segundo o TMZ, Benjamin, que era conhecido por sua grande semelhança física com o avô, foi encontrado em uma situação de aparente suicídio, causado por um ferimento a bala. O caso será investigado pela polícia local."Ela está completamente arrasada, inconsolável e devastada, mas está tentando se manter forte por suas filhas de 11 anos e por sua filha mais velha, Riley. Ela adorava seu filho. Ele era o amor da vida dela", disse Roger Widynowski, porta-voz de Lisa Marie, ao TMZ.Ele é irmão da atriz Riley Keough, famosa por filmes de terror, e filho de Lisa e Danny Keough. Lisa e Danny foram casados por seis anos. Após o divórcio, Lisa se casou com o músico Michael Jackson. O casamento durou 1 ano e 7 meses. Ela também foi casada por três meses com o ator Nicolas Cage.SAIBA MAISPor dívidas de drogas de Lisa Marie, Priscilla Presley coloca casa à venda por R$ 14,4 miNeta de Elvis Presley relembra relacionamento com padrasto Michael Jackson: "Eu o amava"Lisa Marie Presley assina papéis do divórcio de quarto casamentoAssim como o avô, Ben também era músico e chegou a fechar um contrato de US$ 5 milhões com uma gravadora em 2009, ainda de acordo com o TMZ. Fora isso, pouco se sabe sobre sua vida pública. Ben manteve um perfil discreto ao longo dos anos, não sendo muito ativo nas redes sociais. Uma das últimas vezes que o músico foi visto com a família foi no aniversário de 40 anos da morte de Elvis, em 2017, durante uma vigília em Graceland, a casa do rei do rock.Ele, contudo, sempre foi muito lembrado por ser quase idêntico o avô - até sua mãe Lisa já apontou a grande semelhança. "Ben se parece tanto com Elvis. Uma vez, ele estava no [Grand Ole] Opry e foi como uma tempestade silenciosa atrás do palco. Todo mundo se virou e olhou quando ele chegou. Todo mundo queria tirar uma foto com ele porque era simplesmente bizarro", lembrou ela à época. Lisa também escreveu uma música sobre o filho chamada "Storm and Grace". Storm é o nome do meio de Ben.