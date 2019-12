Divulgação Anhanguera, a gente acredita em VOCÊ.

Faculdade Anhanguera abre vagas para vestibular de Natal no polo de Miracema do Tocantins.

As vagas são limitadas e para as primeiras matrículas, todos ganharão uma bolsa incentivo de 20% nas mensalidades; Todas as inscrições e matrículas deverão acontecer a partir de hoje on-line via canais de comunicação da faculdade.

Confira os cursos ofertados pela faculdade:

https:// www.vestibulares.com.br/anhanguera/

Todas as inscrições e matrículas deverão acontecer a partir de hoje on-line via canais de comunicação da faculdade.

Transfira-se para a Anhanguera

https://www.anhanguera.com/institucional/transferencia

https://ww2.anhanguera.com/graduacao/enem.php

http://www.vestibulares.br/segunda-graduacao

https://www.posanhanguera.com.br/

Anhanguera Palmas, oferece Ensino de Qualidade

Anhanguera, a gente acredita em VOCÊ.

https://ww2.anhanguera.com/graduacao/enem.php

http://www.vestibulares.br/segunda-graduacao

(Com informações da Professora Tiana Bandeira (Coordenadora Acadêmica)

A Anhanguera está em Miracema desde janeiro, funcionando na Escola Francisco Martins Noleto, com Pólo em Palmas. Agora, a partir de janeiro de 2020, a Anhanguera inaugura Polo em Miracema onde funcinará a Faculdade no Mirashopping.A concepção da Instituição de Ensino Superior (IES), relativa ao processo ensino-aprendizagem, constitui, no plano geral, busca constante de conhecimentos, os quais visam, em essência, o crescimento humano, social e intelectual da comunidade acadêmica.Inscreva-se no nosso vestibular 2020ou ainda pelo nosso WhatsApp (63)98456-9139Faculdade Anhanguera abre vagas para vestibular de Natal no polo de Miracema do Tocantins.As vagas são limitadas e para as primeiras matrículas, todos ganharão uma bolsa incentivo de 20% nas mensalidades.Utilize sua nota do ENEM e ainda ganhe bolsas!Faça sua Segunda Graduação ou formação pedagógica em 01 ano e meioConheça os Cursos de Pós Graduação/Especializações/MBACompartilhe essas informações importantes com quem você acredita que busca não somente um diploma, mas uma qualificação diferenciada que o mercado exige.1-Apoio Personalizado para cada fase da sua formação acadêmica.2-Sistema de ensino interativo e dinâmico3-Sistema de Avaliação Continuada4-Programa Amigo Vale Prêmio (O aluno ganha R$ 100 reais a cada amigo matriculado) 5-Canal conecta( o maior portal de empregabilidade, exclusivo para alunos )Aguardamos o seu contato via WhatsApp(63) 98456-9139Utilize sua nota doe ainda ganhe bolsas!Faça sua Segunda Graduação ou formação pedagógica em 01 ano e meioCompartilhe essas informações importantes com quem você acredita que busca não somente um diploma, mas uma qualificação diferenciada que o mercado exige.Aguardamos o seu contato via WhatsApp(63) 98456-9139