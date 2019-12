Fotógrafo: Edu Fortes Prefeita explica como foram aplicadas despesas de janeiro a novembro de 2019

(Da Ascom Palmas/Juliana Matos)

A Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) será a responsável pela realização do concurso público para o quadro da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). A assinatura do contrato da fundação acontecerá nas próximas semanas. O anúncio foi feito pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, durante coletiva de imprensa para divulgação do balanço de gestão 2019 da Prefeitura de Palmas na tarde desta sexta-feira, 20.O edital com o detalhamento do certame será divulgado no próximo ano. No entanto, já está confirmada a previsão de 50 vagas para contratação direta e outras 50 vagas para cadastro de reserva. O contrato custará aos cofres públicos R$ 1.299.735,00.Outros dois anúncios foram o depósito da folha de pagamento de dezembro dos servidores públicos municipais no próximo dia 27 de dezembro e a confirmação da programação do reveillon 2020 da Capital. Foi confirmada festa com shows regionais, cujas atrações já confirmadas são a Banda Liberou Geral, Três Tons de Preto, Viola de Júnior e a dupla Di Lucca e Rafael. Todos os shows acontecerão, desta vez, no estacionamento da Praia da Graciosa, com Vila Gastronômica e soltura de fogos de artifício de até 15 minutos, adiantou Cinthia.Para a prefeita, o ano de 2019 foi extremamente positivo. Em sua apresentação, o balanço de gestão demonstrou que, em 2019, o Município de Palmas foi gerido com receitas totais de R$ 1.012.356.254,82 e que tal orçamento foi dimensionado de modo para organização de desequilíbrios do orçamento municipal, especialmente, provocados por débitos remanescentes da gestão anterior e cumprimento de compromissos importantes para o crescimento da cidade.