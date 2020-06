O fato foi gerado através de ‘denúncia anônima’ com característica de ‘rixa política’



Em todo o país a maioria dos vereadores, tradicionalmente, costuma intervir junto ao gestor municipal, ajuda de custo para tratamento de saúde dos munícipes em estado de carência financeira e, principalmente, devido à deficiência comprovado do SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento da população que míngua em intermináveis filas de espera e descaso social.

(Da Redação/MIRA)

O quadro é agravado pela necessidade da procura de tratamento em outros estados, já que as secretarias municipais de saúde, nos chamados pequenos municípios, não dispõem de atendimento de diversas especialidades médicas mais complexas, como oncologia, neurologia, entre outras.Na primeira capital do Estado, não podia ser diferente. Nos seus 71 anos de emancipação política - assim como na maioria esmagadora dos 5.570 municípios brasileiros – pacientes de diversas doenças graves, como câncer, muitas até irreversíveis, pedem socorro às prefeituras municipais, através de seus representantes legais: os vereadores.Na última semana os vereadores Núbio Gomes, Maria Bala e Natan Fontes, receberam da 2ª Promotoria de Justiça de Miracema do Tocantins - via procedimento eletrônico extrajudicial – uma notificação com despacho de instauração de Noticia de Fato, feita de forma anônima, denunciado que os “vereadores apresentam muitos requerimentos para prefeitura para dar ajuda de custo a pessoas que precisam de tratamento de saúde em outros estados” (no caso, tratamento de câncer no Hospital do Amor, em Barretos/SP).Por trás do anonimato, o denunciante alega que o SUS atende em todas as áreas de saúde e especula que os pedidos são feitos para angariar votos, “já que estamos em ano de eleições”.Segundo um analista politico da cidade, "O epsódio não passa de uma rixa política", e o que é mais grave, "trata-se também de uma auta denuncia, quando o denunciante, embora anônimo, demonstra certa conotação político partidára, em detrimento da solidariedaded humana. Alguém que quer denegrir um outro alguém que supostamente ocupa o lugar que deseja.teve acesso a notificação e ouviu os vereadores citados.De acordo com o vereador, as solicitações são feitas, atendendo ao pedido de socorro de pessoas que precisam e que não têm condições de tratamento no município, tampouco no estado “e são pedidas e nós solicitamos do gestor todos os anos, independente de ser ano eleitoral”, disse o parlamentar, ressaltando que “a saúde e a necessidade não esperam”.A vereadora, solidária com os pedidos dos colegas, além de seus próprios requerimentos, tem cobrado do Executivo os procedimentos para formalizar os atendimentos, “O gestor engaveta os requerimentos e só atende aqueles que interessa atender”, lamentou, lembrando que pessoas tem o estado de saúde agravado por falta dessa ajuda e alguns não resistem e vão a óbito.O vereadortambém ressaltou que a comunidade carente, em tratamento de saúde, não tem a quem recorrer, a não ser ao poder público e assegurou que “o serviço de saúde do município é precário e não atende muitas especialidades. O estado também não tem condições necessárias, por isso os pacientes procuram o hospital de Barretos/SP”, disse, lembrando que “o Hospital do Amor em Barretos, atende pacientes de todo o Brasil, e muitos deles são ajudados pelas prefeituras de onde moram”.O presidente da Câmara Municipal, vereadortambém ouvido peloesclareceu como funciona este tipo de ajuda “tão necessária para nossos miracemenses que precisam dela”, diagnosticou.Tavares lembrou que o vereador apenas requere o beneficio, cujos pares aprovam ou não. Em regra essas proposituras são aprovadas e de forma unânime, isto é: também pela bancada do prefeito municipal.“O requerimento funciona apenas como um pedido, uma sugestão que pode ou não ser oficializada pelo gestor, que para tornar possível o atendimento, é necessário elaborar um projeto e submeter à Casa de Leis para em votação, autorizar ou não a atendimento solicitado”, esclareceu.Portanto, se há alguma irregularidade, esta parte do Executivo ao elaborar o projeto e submetê-lo ao Parlamento, assegurou o presidente, concluindo que “a Câmara já aprovou diversos projetos de doação realizados pelo Executivo, mas que o gestor tem engavetado solicitações dos vereadores”.