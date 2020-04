Foto: Divulgação

Boletim de hoje apresenta 19 casos confirmados em Palmas e um óbito

Primeiro óbito

(Da Ascom Palmas)

Nesta quarta-feira, 15, foram confirmados mais dois casos de Covi-19 na Capital, chegando ao total de 19 diagnósticos positivos. No final da noite de ontem, foi divulgado o primeiro óbito em decorrência da doença no Município de Palmas e no Tocantins.O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19) divulgou hoje também a soma de 323 casos descartados e 946 notificações de síndromes gripais. O COE é o responsável pela atualização e publicação diária do Boletim Epidemiológico.Os dois últimos casos foram confirmados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Uma das pessoas é um homem com histórico recente de viagem para o exterior, na faixa etária entre 30 e 39 anos, apresenta bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar. O outro caso é atribuído a uma mulher com idade entre 30 e 39, sem problemas se saúde e também se encontra em isolamento domiciliar. A origem da contaminação dela está sendo investigada.A Prefeitura Municipal de Palmas comunicou no final da noite de terça-feira, 14, o falecimento de Francisca Romana Sousa Chaves, 47 anos, assistente social servidora da Secretaria Municipal de Saúde, ocorrida em um hospital particular da Capital, decorrente de infecção causada pelo coronavírus (Covid-19). A servidora era hipertensa e foi o segundo caso confirmado do Tocantins.Romana foi internada no último dia 18 de março e seu caso era acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), desde a coleta do exame, para confirmação da doença.O momento é duplamente de luto para Palmas, pois além de tratar-se da primeira pessoa que veio a óbito pelo coronavírus, o Município perde uma servidora dedicada. Francisca Romana era efetiva da Prefeitura de Palmas desde 2005, teve uma atuação expressiva na estruturação da vigilância em saúde e no combate à violência contra as mulheres.