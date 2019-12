Foto: Divulgação

Programa visa atender aos pacientes que aguardam na fila do Sireg por cirurgias eletivas Saúde/Governo do Tocantins



Para quem aguarda na fila de espera do Sistema de Regulação (Sisreg) de cirurgias eletivas de baixa, média ou alta complexidade, cada novo procedimento realizado acaba sendo uma conquista de todos.

(Da AscomTO/Neila Rodrigues)

Foi com essa perspectiva que o Hospital de Referência de Miracema (HRM) realizou o último mutirão de 2019 de cirurgia geral do Programa de Aprimoramento da Gestão Hospitalar (Pagh-Cirúrgico), também conhecido como Opera Tocantins, nessa quinta-feira, 26.Foram realizados 10 procedimentos de Colecistectomia e Hernioplastia em pacientes dos municípios de Rio Sono, Tocantínia, Miranorte e Miracema, pelos médicos Dhyogo Paulo Severo Silva, Fábio Sousa Barros e Paulo Márcio Royo Mota, além do apoio da equipe da enfermagem, maqueiro e pessoal da limpeza.A diretora geral do HRM, Penha Bandeira, afirmou que a unidade dispõe de farmácia e almoxarifado abastecidos para atender as demandas do pronto socorro, enfermarias e centro cirúrgico. “Estamos muito felizes com os resultados alcançados com o Programa Opera Tocantins, pois realizamos no mês de dezembro 63 procedimentos cirúrgicos, fechando o ano com chave de ouro e já estamos preparados para dar sequência ao Opera no ano de 2020”, ressaltou.