Fotos: Léo Santana Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miracema do Tocantins

Ainda foram aprovados requerimentos para: transformar a Maternidade Mãe Domingas em Hospital de Campanha contra o Covid-19; o andamento do Concurso Público anunciado pelo Executivo; a liberação dos títulos das casas do setor Flamboyant; a conclusão da obra da Creche do setor Mustafá Bucar; e a segunda etapa da construção de 100 Casas Populares.

Com quorum total e devidamente monitorado pelo presidente Edilson Tavares/MDB, quando ao exercício

do protocolo de prevenção do Covid-19, a Câmara Municipal de Miracema do Tocantins realizou a partir

19h desta segunda-feira, 11, três sessões ordinárias e consecutivas, referentes ao mês de maio,

ainda sem a presença de público.

(Da Redação/MIRA)

A presença do vereador, que sofreu enfarte recentemente e estava sob licença médica, agradou aos pares que em suas falas expressaram sentimentos de solidariedade e consideração ao edil residente no Assentamento Irmã Adelaide, na zona rural do município.Didan participou das duas primeiras sessões, quando agradeceu aos colegas e a comunidade pelos votos de afeto e orações em prol de seu restabelecimento. O vereador ruralista ainda agradeceu a equipe médica do HGP que o atendeu e em especial a vereadora Maria Bala que o acompanhou e deu força em todos os momentos que pôde.Um fato preocupante aconteceu em seguida ao seu pronunciamento, quando o vereador Irmão Didan, pediu para se retirar da sessão porque não estaria passando bem.GRANDE EXPEDIENTEdemonstrou solidariedade ao colega Branquinho do Araras/PP pela exoneração de sua irmã do quadro da secretaria de educação estadual, provocada por denúncia incabível, oferecendo seus préstimos ao ex-petista.O secretário da Mesa denunciou que o Assentamento Irmã Adelaide estava há cinco dias sem água e defendeu seus requerimentos, destacando o que versa sobre pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias. Fontes também cobrou do Executivo as motos prometidas para aqueles profissionais da saúde, “só prometeram e até agora nada”, disse.Em sua fala o vereadorquestionou a propositura do colega Natan Fontes, que “seja buscado mecanismos para conclusão da obra da Creche do setor Mustafá Bucar”, adiantando seu voto contrário. Condenou o uso e promoção da política partidária num momento que a preocupação principal é a saúde da comunidade. Em contato com oo vereador Cirilo Douglas assegurou que votou contra a justificativa do vereador, por não condizer com a verdede, pois o desbloqueio contou com a participação da deputada Dorinha Seabra/DEM, juntamente com o gestor municipal, para que a documentação fosse legalizada."Sou a favor da continuidade e conclusão da obra, mas contra o oportunismo politico sobre ela", disse.O vereador ressaltou que a obra estava bloqueada há oito anos e falou sobre o empenho da deputada federal Dorinha Seabra/DEM pela liberação junto a órgãos federais. Douglas ainda comentou sobre a licitação feita para continuidade da obra e assegura que a creche será concluída.Por sua vez, Natan assegura que a obra estava liberada ainda em 2018 e contou sobre uma conversa com o então prefeito Moisés Costa, anunciando a entrega da creche no final daquele ano.Em contra partida, Cirilo respondeu que a documentação está à disposição dos pares e que a documentação agora está em ordem e tramitando de forma legal.O vice-presidenteparabenizou a equipe que trabalhou no tratamento da estrada que acessa o clube Arca de Noé. Lembrou que esteve reunido com o prefeito, juntamente com os colegas de bancada, quando foi aventada a questão da água no assentamento Irmã Adelaide que está sendo resolvido, assim como as máquinas que estarão na região beneficiando aquela comunidade.Ressaltou que, por estar junto com o prefeito, sabe o que está acontecendo e o que está sendo resolvido, informando que o serviço de tapa-buracos já começou pela Avenida Getúlio Vargas até o setor Correntinho.contestou o colega, assegurando que tem acesso ao Executivo e teria falado com o gestor sobre a denominação da feira coberta da parte alta da cidade e também sobre a ajuda de custo para dona Conceição, pedida há cinco meses e pregou que apesar do momento provocado pelo Covid-19, “temos que trabalhar”. Núbio também citou seu requerimento para “ajuda de custo a Diego, filho do saudoso Zé Pretinho”, já conversado com o gestor.parabenizou o colega Natan pelo requerimento que beneficia “e faz justiça” aos agentes de saúde do município e ainda o pedido de pagamento dos valores atrasados com fornecedores e prestadores de serviço da prefeitura.Bala ainda cobrou, mais uma vez, os pagamentos das ajudas de custo de saúde solicitadas e aprovadas pela Casa e parabenizou um grupo de whatsapp que reverteu valores em dinheiros de uma promoção do Dia das Mães, para Maria da Conceição, uma das pacientes de câncer da cidade que busca ajuda para tratamento no Hospital do Amor em Barretos/SP.O líder do prefeito na Casa, vereadorparabenizou a equipe da Saúde do município pelos trabalhos prestados a comunidade. Destacou o reconhecimento de um par sobre o cumprimento doa maioria dos requerimentos feitos ao Executivo, citando alguns, e assegurou que o gestor recebe os pares para deliberar proposituras e que se coloca a disposição para interceder por audiência junto ao Executivo.Por fim o vereador Pedro parabenizou o colega Dr. Ricardo Rocha/MDB pelas ações no Samu e no hospital.aproveitou a oportunidade para discorrer sobre o trabalho que está sendo feito no HRM (Hospital Regional de Miracema), onde foi criada uma ala somente para cuidar dos casos de problemas respiratórios e suspeitos de Covid-19.Disse que um dos cinco respiradores do hospital integra esta ala, composta também pelos demais acessórios necessários para atender os casos suspeitos, antes do encaminhamento para o Hospital Geral de Palmas (HGP), quando necessário.Dr. Ricardo ainda falou sobre o serviço de limpeza e desinfecção da ala de emergência e explicou ao pares diversas situações do coronavírus, formas de contaminação e efeitos da infecção, alertando que nos próximos meses, quando ocorrem muitos casos de gripe e pneumonia, o hospital está preparado para o melhor atendimento, mas ressaltou que o HRM atende também toda a região, lembrando inclusive o caso do caminhoneiro trazido do hospital de Miranorte para Miracema, onde após os primeiros atendimentos foi levado para o HGP.Os vereadorespreferiram não fazer pronunciamento, reservando-se a intervenções em algumas falas, ratificando ou retificando alguns temas abordados.O presidentefalou sobre a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde, como também os de endemias, “sobre o risco que correm no exercício da missão e que merecem um olhar diferente dos gestores públicos, sobretudo num momento como este de grande relevância para o município”, assegurou. “Nada mais justo que se pague a insalubridade também a estes profissionais. É merecido”, concluiu o presidente.Lembrou que a Câmara estará acompanhando a aplicação dos recursos oriundos do combate ao Covid-19 e sobre seu reforço ao colega sobre a ajuda para Maria da Conceição feito ainda no ano passado.Tavares ainda falou sobre o campo de futebol no setor Universitário, a necessidade de recuperação e formatação do campo. Disse que falou por whatsapp com o gestor sobre o caso e que teria sido atendido.REQUERIMENTOS– Assinado pelos vereadores que integram a bancada de oposição a atual administração do município (Edilson Tavares/MDB, Natan Fontes/MDB, Dr. Ricardo/MDB, Núbio Gomes/MDB, Nasci da Ótica/PSD e Maria Bala/PTB), foi aprovado por unanimidade o requerimento 091/2020, ao Executivo Municipal, “que viabilize junto à secretaria competente, em regime de urgência, a aplicação dos recursos do Programa Federativo de ao Coronavírus para aquisição de testes rápidos, SARS-Cov-2 e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), recomendados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e máscaras de proteção para ser destinada a comunidade miracemense para prevenção ao Covid-19”.– Requer ao Executivo “que viabilize junto à secretaria competente, ajuda de custo no valor de R$ 5 mil para Diego Bonfim Gomes da Conceição, para custear tratamento de saúde”. O vereador justifica o requerimento informando que o munícipe encontra-se numa casa de apoio, mas necessita de acompanhante para auxiliar no dia-a-dia em suas consultas no Hospital do Amor em Barretos/SP e não dispões de recurso para tal.– O secretário da Mesa Diretora é autor de seis requerimentos ao Executivo, todos em regime de urgência, a saber: “que seja buscado junto a Terratins, a liberação dos títulos das casas do setor Flamboyant”; “que seja buscado mecanismos para conclusão da obra da Creche do setor Mustafá Bucar”; “que seja viabilizado o Concurso Público já anunciado pelo Executivo Municipal”; “que seja viabilizado junto ao órgão competente, a segunda etapa da construção de 100 Casas Populares, visto que a primeira etapa iniciada na gestão do ex-prefeito Moisés Costa/MDB já foi concluída”; “que seja viabilizado o pagamento de ‘insalubridade’ ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) e aos Agentes de Endemias (ACE) do município de Miracema do Tocantins, constantes na Lei Federal 13342/2016 e também na Lei do PCCR 546/2018, o benefício é de aproximadamente 30% do piso dos profissionais citados”; “que seja viabilizado pagamento dos meses atrasados dos prestadores de serviço w transporte escolar, pois há relatos de que está atrasado há mais de 90 dias”.A vereadora requereu ao Executivo, em regime de urgência, a aplicação dos recursos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para implantação de barreiras sanitárias para prevenção do Covid-19 em todas as entradas de Miracema do Tocantins”; a vereadora requereu ainda a adequação do prédio da antiga Maternidade Mãe Domingas para que seja usado como Hospital de Campanha, e que seja instalado respiradores para atender a comunidade miracemense em caso de urgência em virtude do Covid-19”.– O presidente da Câmara Municipal requereu ao Executivo Municipal, “que viabilize junto à secretaria competente, o adiamento das festas juninas do município, para o mês de outubro de 2020”; “a elaboração de um projeto de lei para ajuda de custo a Sra. Maria da Conceição Vieira Costa, no valor de R$ 3.500 para custear tratamento de saúde”.