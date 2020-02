Koró Rocha / HD Coletiva aconteceu na sala de reuniões da Casa

Em entrevista coletiva à Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (Avecom), na tarde desta segunda-feira, 10, o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade (PTB), defendeu maior interação entre a Casa de Leis e os tocantinenses.

Eleições

Saúde

(Da Dicom ALETO/ Luiz Pires).

Ele lembra que em 2019 a Assembleia se aproximou mais da comunidade em Palmas por meio da Escola do Legislativo, que atendeu aproximadamente 1.200 pessoas nos cursos promovidos pela escola.Para este ano, Antonio Andrade pretende cumprir a meta de levar o sinal da TV Assembleia às 20 maiores cidades do Estado e implantar a rádio do Legislativo, ampliando os canais de comunicação da Casa com a sociedade tocantinense.O presidente da Avecom, Márcio Rocha, elogiou a abertura para os veículos de comunicação proporcionado pela atual gestão. "O que é bom para todos: Assembleia, veículos e comunidade", disse o jornalista.Os jornalistas abordaram assuntos importantes, como a Reforma da Previdência estadual, eleições municipais, mais interação do Poder Legislativo com a população, recursos para a saúde pública, Lei de Responsabilidade Fiscal e investimentos públicos em todo o Estado, entre outros.Andrade lembrou que os estados têm até junho para se adequar à Reforma da Previdência e que o Poder Legislativo vai promover um amplo debate em torno projeto a ser enviado pelo Executivo, antes da votação, de forma que possa contemplar não só o Estado, mas todas as categorias.Quanto às eleições municipais, o presidente da Aleto disse que vai planejar uma pauta junto com os deputado para conciliar as atividades da Casa sem prejuízo para os trabalhos legislativos.O presidente da Aleto disse também que está de acordo em zerar o ICMS sobre combustível, “desde que haja reposição para os estados”.Como no ano passado, quando os parlamentares colocaram R$ 10 milhões em emendas parlamentares para o programa Opera Tocantins, os deputados têm o compromisso de colocar este ano 25% das emendas para saúde, com possibilidade de aumentar essa participação.Antonio Andrade esclareceu ainda que existe um compromisso dos deputados com a construção do Hospital do Amor em Palmas. "Temos o sonho de ver esse hospital funcionando e fomos informados de que em março próximo deve ser inaugurado o primeiro módulo de atendimento ao público", revelou.Por fim, considerou que 2020 vai ser um ano muito positivo para o Estado, anunciando que o governador Mauro Carlesse (DEM) vai a Brasília nesta terça-feira, 11, assinar o contrato de empréstimo de R$ 583 milhões com a Caixa Econômica Federal, o que só foi possível devido ao enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)