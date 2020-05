MIRA Jornal

Foto: Guilherme Gandara/Governo do Tocantins As inscrições podem ser feitas no site do Enem

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas. O novo prazo, definido pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é até às 23h59 da próxima quarta-feira, 27 de maio. O procedimento é feito no site do Enem e após a inscrição, o pagamento do boleto deve ser realizado até o dia 28 do mesmo mês.A iniciativa decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 22 de maio.Atentos às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Enem, o Inep e o MEC decidiram pelo adiamento da aplicação do Exame nas versões impressa e digital, de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.As novas datas serão definidas após consulta. O Inep promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante.Os estudantes tocantinenses que farão as provas têm acesso a diversas ferramentas de estudo ofertadas pelo programa #TOnoEnem, iniciativa do Governo do Tocantins, desenvolvida por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude Esportes (Seduc).A campanha deste ano, ‘TO de casa NO ENEM’, disponibiliza aos estudantes videoaulas transmitidas pela internet e pela TV Assembleia, material didático impresso e digital, aplicação de simulados, plantão tira-dúvidas, Lives com professores, webinar - Construindo Minha História, além das Pílulas do Enem, uma série de dicas transmitidas pelas rádios 96 FM e UFT FM.As inscrições foram prorrogadas e ainda é possível se inscrever até o dia 25 de maio, no site da Seduc. O programa é direcionado aos estudantes matriculados na 2ª e 3ª série do ensino médio, na rede estadual de ensino e permite a participação de pessoas da comunidade em geral.