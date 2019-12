Alexandre Durão

Homenagens para Júnior e Juan

(Por Felipe Siqueira e Marcelo Baltar — Rio de Janeiro)

Realizado desde 2004, o "Jogo das Estrelas", tradicional evento beneficente organizado por Zico, teve mais um capítulo na tarde deste sábado, no Maracanã. A edição foi muito especial, pois comemorou o segundo título da Taça Libertadores da América conquistado pelo Flamengo. A partida acabou 9 a 5 para o time do Galinho.Campeões de 1981 e 2019 marcaram presença na grande festa e, antes do jogo, ergueram as duas taças históricas para delírios dos mais de 62 mil torcedores.Que momento, que imagem! Zico, Everton Ribeiro e Rafinha exibem conquistas da Libertadores e Brasileirão no MaracanãNo time de Zico tinha: Júlio César, Rafinha, Marinho, Juan, Athirson, Felipe Melo, Júnior, Paquetá, Everton Ribeirto e Petković. O sérvio saiu ainda no primeiro tempo após quebrar duas costelas ao sofrer um pênalti. A outra equipe entrou em campo com: Lama, Jorginho, Gamarra, Aldair e Adilio; Andrade, Renato Gaúcho, Valber, Saviola, Michael, Grafite.Jogador do Milan, Paquetá abriu o placar com um golaço (assista abaixo). Ele recebeu dentro da área, deu uma caneta em Valber, encobriu o goleiro e mandou para o gol. A primeira etapa ainda teve três gols de Zico, sendo um de pênalti.Gol do time Vermelho! Paquetá faz um golaço de cinema, com direito a caneta, aos 12' do 1ºTAntes do início do segundo tempo, Júnior e Juan receberam uma placa cada de Zico como homenagem. Lances dos dois ídolos do Flamengo foram passados nos telões do Maracanã.