O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando nesta sexta-feira, 26, as obras de manutenção e melhoria da TO-342, trecho entre Tocantínia e o entroncamento com a BR-010, em Aparecida do Rio Negro.De acordo com o coordenador da Residência Rodoviária de Porto Nacional, Geraldo Majella, no local, estão em execução os serviços de patrolamento, com intervenções em pontos críticos e melhorias do sistema de drenagem. “Os trabalhos estão sendo realizados de forma corretiva e preventiva, objetivando o melhoramento da via e garantindo a trafegabilidade”, afirma.O trecho possui 69 km e estima-se que os trabalhos serão concluídos em 10 dias. “Essa é apenas uma das rodovias do estado que está recebendo intervenções. Com o fim do período chuvoso. pudemos intensificar a atuação do Governo de norte a sul do Tocantins”, destaca a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.Todo o trabalho faz parte de uma estratégia para desenvolvimento do sistema logístico do Estado. A TO-342 é uma importante via de escoamento para os produtos produzidos na região. A localidade abriga diversas propriedades rurais produtoras de grãos. “Além de possibilitar a retirada desses produtos das fazendas, o Governo também garante o acesso dos pequenos produtores aos centros urbanos com a finalidade de comercializar a sua produção e isso gera renda”, enfatiza Juliana Passarin.Além da TO-342, a unidade descentralizada de Porto Nacional também está com equipes realizando intervenções em outras quatro rodovias. São elas: TO-365, do entroncamento com a TO-050, próximo à Silvanópolis, até entroncamento com a TO-040, próximo à Monte do Carmo; TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis; TO-010, entre Palmas e Lajeado; e TO-020, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro.A Ageto possui sete Residências Rodoviárias espalhadas pelo Tocantins. Elas estão localizadas nos municípios de Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Dianópolis, Araguaína e Tocantinópolis. Cada uma dessas unidades descentralizadas é responsável pela manutenção de cerca de 2 mil km de rodovias.