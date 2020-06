Divulgação

(Da Agencia Brasil 61)

Segundo Paulo Guedes, ministro da Economia, o auxílio emergencial do Governo Federal será prorrogado por mais dois meses. A informação foi dada na reunião do Conselho de Governo, que ocorreu nesta terça-feira (9).O ministro não disse qual será o valor das duas parcelas adicionais. Em vigor, o benefício paga três parcelas de R$ 600 aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. O objetivo do programa é minimizar o impacto econômico durante a pandemia da Covid-19.Durante a reunião de ministros com o presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes afirmou que o governo vai lançar o Renda Brasil, uma iniciativa que vai unificar os programas sociais. O ministro disse, também, que após a pandemia, o projeto Carteira Verde e Amarela vai ser retomado.