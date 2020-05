MIRA Jornal

Foto: Divulgação Governo Carlesse decreta lockdown em Araguaína e nas cidades do Bico do Papagaio

A medida começará a valer a partir deste sábado (16) em várias cidades.

O Governo do Tocantins vai decretar lockdown nas cidades mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A decisão foi aprovada pelo Comitê de Combate à Covid-19 durante videoconferência realizada na tarde desta sexta-feira (15). O documento será publicado no Diário Oficial do Estado ainda hoje.

(Com informações AF Notícias)

A medida começará a valer a partir das 6h deste sábado (16) e deve vigorar inicialmente por 7 dias, com possibilidade de prorrogação. O Governo ainda não informou se haverá bloqueios nas rodovias e entradas das cidades.O lockdown valerá para Araguaína, todos os municípios da região do Bico do Papagaio e Cariri do Tocantins, no sul do estado, além de outras cidades às margens da BR-153.Todo o comércio será fechado, com exceção de serviços essenciais como supermercados, farmácias, padarias e postos de combustíveis.Araguaína, a cidade mais castigada pela pandemia, já registrou 496 casos confirmados de Covid-19 e 6 mortes só nos últimos três dias. A região do Bico do Papagaio concentra mais de 30% dos casos de todo o Estado.DISTANCIAMENTO SOCIAL AMPLOVEJA TAMBÉMTO: Deficientes visuais podem receber contas de energia e água em brailleA medida a ser decretada é mais rígida que o Distanciamento Social Ampliado (DSA), já em vigor no Estado por meio de decreto, e visa reduzir a curva de contaminação do vírus, evitando, assim, o colapso na rede pública de saúde.O Tocantins atingiu, nesta sexta-feira (15), a marca de 1.179 casos da doença. Ao todo, 82 pacientes estão hospitalizados, sendo 37 em leitos UTI’s – 21 na rede pública. Outros 191 pacientes estão recuperados.