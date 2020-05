Foto: REUTERS/Tim Parker/File Photo Little Richard durante apresentação em outubro de 2001

Little Richard, um dos pioneiros do rock'n'roll, morreu aos 87 anos. Danny Penniman, filho do músico, confirmou a morte para a revista Rolling Stone, mas disse que a causa é desconhecida.

(Da Revista Rolling Stone)

O artista já estava com a saúde bastante debilitada havia alguns anos, sofrendo com problemas no quadril, além de ter sofrido um derrame.Responsável por hits como "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Rip It Up" , "Lucille" e "Good Golly Miss Molly", Little Ricards iniciou seu envolvimento com a música ainda na adolescência, na década de 1940.Ao longo da carreira, realizou uma série de gravações que ajudaram a estabelecer o rock'n'roll e a influenciar um série de outros artistas. Ele era também conhecido por seu estilo extravagente durante suas performances, que iam dos gritos fervorosos aos trajes coloridos e vibrantes.O artista anunciou sua aposentadoria em 2013 aos 80 anos.Em seu Instagram, o guitarrista Kelvin Holly lamentou a morte de Richard."Descanse em paz, Richard. Isso realmente dói. Meus pensamentos e orações vão para todos os meus colegas de banda e fãs em todo o mundo. Richard era realmente o rei."