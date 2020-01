Crédito: Polícia Civil - DENARC Maconha foi encontra no porta-malas do veículo

(Da Dicom SSPTO)

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), apreendeu na noite desta terça-feira, 21, na BR-010, em Palmas, na saída para Porto Nacional, 13 quilos de maconha, um quilo de crack e 380 gramas de haxixe.A maconha foi encontrada dentro do porta-malas de veículo que estava sendo monitorado pela equipe da DENARC . Além dos entorpecentes apreendidos, foi efetuada a prisão em flagrante de um homem de 27 anos.Segundo relato do titular da DENARC e responsável pela apreensão, delegado Amaury Santos Marinho Júnior, a divisão recebeu a informação de que um veículo gol na cor branca estaria entregando entorpecentes na região dos Jardins Aurenys e Lago Sul e iniciou as buscas, encontrando o carro com as mesmas características estacionado na BR 010, saída para Porto Nacional.Conforme o delegado, no momento do avistamento do veículo não havia ninguém em seu interior, passando, então, as equipes da DENARC, a monitorá-lo até que o condutor aparecesse, o que aconteceu por volta das 19 horas. Segundo o delegado Amaury Júnior, a abordagem foi realizada quando um rapaz desceu de uma moto, entrou no veículo e o colocou em movimento. Na ação, foram encontrados os 13 quilos de maconha no porta-malas do veículo, o crack e o haxixe nos bolsos da casa do homem autuado em flagrante. Em seguida foi feita a tentativa de abordar o piloto da moto, mas ele conseguiu evadir-se do local.Depois dos procedimentos legais cabíveis, o homem preso em flagrante foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP).