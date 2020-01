Foto: Divulgação (redes sociais)

Aterro levado pela águas era precário e sem a manutenção necessária, diz morador da região

Cabeceira da Ponte dos Galvões não resistiu a força das águas

As fortes chuvas do último final de semana provocaram alagamentos em diversos bairros da cidade e na zona rural de Miracema do Tocantins, a 78 km da Capital. A obra foi edificada pelo prefeito Moisés Costa, que não teve tempo de concluir o aterro das cabeceiras em razão de sua morte.A cabeceira de uma das pontes sobre o rio Providência não resistiu à pressão da água das chuvas e acabou desmoronando, impedindo o trafego de veículos. Ainda no final da manhã desta terça-feira, 28, a alternativa de transito tem sido a Ponte dos Biés, que resistiu ao impacto das águas de chuva.A prefeitura da cidade teria informado que “a ponte teria sido interditada desde a manhã de domingo (26) devido o desmoronamento de uma de suas bases". Problema foi causado pelas chuvas intensas que atingem a região central do Tocantins desde a semana passada. Conforme a nota a gestão teria dito ainda que “vai notificar a construtora responsável pela obra para que reparos sejam feitos”.Ambas as pontes foram inaugurada durante as comemorações do 70º aniversário da cidade transcorrido em 25 de agosto de 2018. Cinco dias depois de ter cumprido promessa de campanha em construir as pontes, o então prefeito Moisés da Sercon/MDB, como era conhecido, foi seqüestrado e assassinado com requintes de crueldade. O crime que comoveu a primeira capital e todo o Tocantins, classificado pela população com conotação política, ainda não foi elucidado pela Policia Civil, embora tenha sido divulgado que a autoria seria de quem conhece o trabalho investigativo da policia estadual, provavelmente devido a ausência de vestígios do crime.Conforme já informou o mirajornal.com, a comunidade daquela região do rio Providência, há mais de quatro décadas sonhava com uma ponte que pudesse transitar e transportar suas produções agrícolas e pecuárias. O feito era prometido em palanque por todos os candidatos a prefeito, pelo menos nos últimos quarenta anos. O prefeito morto prometeu e cumpriu, “e isso pode ter custado caro”, especulou um munícipe.Conforme disse ao mirajornal.com na ocasião, Moisés Costa mandou acelerar a obra das pontes a fim de inaugurar e entregar àquela comunidade, como presente de aniversário da cidade. O tempo foi curto para que a construtora concluísse o aterro das cabeceiras das pontes, mas as inaugurações aconteceram, quando prometeu concluir o serviço restante na semana seguinte, mas não teve tempo, pois foi morto com um tiro na cabeça e abandonado em sua caminhonete numa estrada vicinal entre Miranorte e Rio dos Bois.A complementação da obra ficou sob responsabilidade de seu vice, que assumiu a prefeitura em 1º de setembro daquele ano.