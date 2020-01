(Da Ascom SSPTO/Wherbert Araújo)

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP prendeu na manhã nesta terça-feira, 21, um homem de 24 anos suspeito de um homicídio ocorrido na madrugada do dia 16 de novembro de 2019 no estacionamento de uma conveniência na região Central da Capital.De acordo com a DHPP, o homem foi preso na quadra 407 Norte e confessou a autoria do crime. Segundo o delegado Guido Camilo Ribeiro, um homem também de 24 anos, vulgarmente conhecido como “Cannabis”, considerado segundo o envolvido no homicídio, já havia sido preso após uma tentativa de homicídio ocorrida em Guaraí, na região Centro-Norte do Estado. “Tudo leva a crer que a vítima fora morta por engano. As investigações apontaram que os autores foram ao local na busca de uma terceira pessoa e se confundiram no momento da execução do crime”, ressaltou.Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos confessaram ter consumido álcool e drogas antes do crime. O delegado ressaltou ainda que o homem preso em Guaraí é suspeito de integrar facção criminosa de renome nacional.Após os procedimentos cabíveis, o homem será encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas – CPPA. Já o suspeito conhecido como “Cannabis” continua preso na Cadeia Pública de Guaraí.