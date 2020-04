Fotos editadas: Divulgação/redes sociais Ex-prefeito Osmar Barbosa retorna ao MDB

Osmar foi vice de Borba e assumiu a prefeitura de Miracema em 90

Esta semana o MDB de Miracema do Tocantins conquistou mais um ícone da política partidária da primeira capital do Estado, quando o ex-prefeito Osmar Barbosa Soares, assinou ficha de filiação da legenda.

Um dos articuladores do evento, vereador Núbio Gomes/MDB, com Camila e Osmar,

ladeado por José Luiz, Bruno e Rafael, que representaram o deputado Nilto Franco.

Camila Fernandes e Edilson Tavares, com Osmar Barbosa

(Da Redação/MIRA Jornal)

Conforme disse ao: “Voltei para o MDB para apoiar a candidatura à prefeita de Camila Fernandes, de forma incondicional, apenas porque acho que ela vai fazer bem a Miracema”. O ex-prefeito disse ainda que tem amigos em todos os partidos, mas acha que a viúva do prefeito assassinado, vai fazer um boa administração. “Ela faz bem a Miracema”, ressaltou.A cerimônia de filiação aconteceu na residência de Osmar Barbosa, na noite do feriado de 21 de abril (Dia de Tiradentes), e contou com a presença da pré-candidata Camila Fernandes/sem partido, do presidente do Diretório Municipal do MDB, José Luiz Costa e do presidente da Câmara Municipal de Miracema, Edilson Tavares/MDB. Também o vereador candidato a reeleição Núbio Gomes/MDB, lideranças de grupos de apoio e postulantes à cadeira de vereador, participaram do evento, quando desejaram ‘boas vindas’ ao ex-prefeito.O presidente regional da legenda, deputado estadual Nilton Franco/MDB, cumprindo agenda em Palmas, enviou representantes (o filho Breno Franco e seu chefe de gabinete Rafael).O presidente municipal da legenda, José Luiz Costa, disse que “foi um dia de festa para o MDB, devido à importância política que Osmar Barbosa representa para Miracema”, e assegurou que Camila estava feliz e alegre com o apoio espontâneo do ex-prefeito, para que ela possa administrar a cidade e dar continuidade aos ideais de Moisés Costa.Já o presidente da Câmara Edilson Tavares, também destacou que “é grande importância política que Osmar representa pra Miracema, com sua história, e seu retorno ao MDB trazendo sua experiência política, sua forma de agir e jeito de falar, vai contribuir muito, não só com a Camila Fernandes, mas também com o grupo em geral”SAIBAOsmar Barbosa Soares foi eleito vice-prefeito de Miracema (1989/1992) pelo antigo PFL, quando dia 2 de abril de 1990, o então prefeito Sebastião Borba dos Santos, renunciou o mandato. Osmar Barbosa assumiu a administração do município até 31 de dezembro de 1992, passando o ‘bastão’ para Boanerges Moreira de Paula.Osmar Barbosa passou por alguns partidos, inclusive o então PMDB, com o qual mais se identificou. Por isso o retorno do ex-prefeito é comemorado efusivamente pelos novos companheiros e, principalmente, pelos tradicionais correligionários de outrora.