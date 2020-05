MIRA Jornal

Foto: Divulgação/Prefeitura de Palmas Agentes de trânsito foram até as quadras com maior incidência de casos da Covid-19 para orientar moradores

Veja a lista:

(Informações do G1 TO)

Palmas é a segunda cidade do Tocantins com maior número de casos da Covid-19. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado neste domingo (17), são 263 moradores da capital confirmados com a doença. As quadras 706 e 806 Sul têm a maior incidência.A quadra 706 Sul registrou 21 moradores com a Covid-19. Já a 806 tem 12 pessoas com o novo coronavírus. Confira abaixo as quadras com mais de cinco casos de infectados pela Covid-19.706 Sul - 21 casos806 Sul - 12 casos106 Norte - 10 casos110 Sul - oito casos604 Sul - oito casos612 Sul - seis casosSetor Sul - seis casosAureny II - seis casosAureny IV - cinco casosBertaville - cinco casos712 Sul - cinco casos605 Sul - cinco casos404 Sul - cinco casos603 sul - cinco casos1106 sul - cinco casos304 norte - cinco casosNo último sábado (16), agentes de trânsito fizeram barreiras na entrada das quadras Arse 72 e 82 para orientar os moradores a respeito das medidas de segurança. Quem entrava e saía, era orientado a ficar em casa e só sair em caso de extrema necessidade. Os profissionais lembraram ainda sobre o uso de máscaras, uso do álcool em gel e regras de higienização das mãos e objetos.A ideia é montar barreiras de controle de trânsito em outros locais indicados pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em boletim divulgado neste domingo, o total de casos no estado chegou a 1.382. Ao todo, 31 pessoas morreram no Tocantins desde o início da pandemia.