Foto: Divulgação

(Da Ascom TJ TO)

Em edital divulgado nesta quarta-feira (13/5), o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) lançou processo seletivo para a contratação de profissionais com nível superior completo na área da computação. As inscrições, que começam nesta sexta-feira (15/5) e vão até a próxima terça-feira (19/5), serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal (confira a documentação necessária e todo conteúdo no edital no link no final da matéria).De acordo com o edital, serão 22 vagas de preenchimento direto e outras 22 para cadastro de reserva, distribuídas nas seguintes áreas de atuação - Desenvolvimento de Sistemas, DevOps, Banco de Dados, Redes de Computadores, Suporte Técnico e Administrador AVA/EaD. Das 22 vagas ofertadas, 20 são de ampla concorrência, ao passo que as outras duas são reservadas para pessoas com deficiência, uma para Desenvolvimento de Sistemas e outra para DevOps.Na seleção, os candidatos serão avaliados sobre "conhecimentos básicos e específicos, mediante análise curricular e de entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, e de entrega de documentação, de caráter homologatório de inscrição", revela o edital, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta quarta-feita (13/5), a partir da página 34 (Seção Administrativa da Presidência).Já em relação ao preenchimento das vagas, o edital informa que "dependerá da aprovação em todas as etapas do processo seletivo, respeitada a ordem de classificação em cada área de atuação, o cadastro de reserva, a dotação orçamentária e a conveniência para a administração".Período e vigência de contrataçõesO edital estabelece também que o período de contratação obedecerá a um prazo de 24 meses, com base na Lei Estadual nº 2.098, de 13 de julho de 2009, ao passo que o prazo de vigência das contratações também será de 24 meses, mas podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O objetivo do processo seletivo busca "suprir a demanda por serviços especializados, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, primando pela competência técnica, eficiência e produtividade dos profissionais a serem contratados".Remuneração e carga horáriaOs candidatos selecionados no processo seletivo terão como remuneração o vencimento básico do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Poder Judiciário para a classe e padrão iniciais da carreira dos servidores que desempenham função semelhante, nos termos do art. 5º da Lei Estadual 2.098, de 13 de julho de 2009. Atualmente o valor corresponde a R$ 9.417,98, e cumprirão carga horária de 40 horas semanais (8 horas diárias), estipula o edital.Contratações vedadasO edital também destaca o previsto no inciso I do artigo 4º da Lei Estadual 2.098, de 2009, segundo o qual é "vedada a contratação temporária de servidor público federal, estadual ou municipal, bem como de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário".Cronograma do processo seletivoIniciado com as inscrições entre os dias 15 e de 19 de maio, o cronograma do processo seletivo do TJTO para a contratação de profissionais com formação em computação tem várias etapas importantes e para as quais o candidato deve estar atento. Como exemplo, o edital prevê que o período de solicitação de condição diferenciada para realização da entrevista (candidatos com deficiência) precisa ser realizado até as 23h59min do dia 22 de maio (sexta-feira).Já quem precisa informar que não recebeu o e-mail de confirmação da entrega da documentação, deve fazê-lo até as 23h59min do dia 20 de maio (quarta-feira), lembrando que a confirmação das inscrições ocorrerá no dia 28 de maio (quinta-feira), visto que o prazo para interposição de recurso será no dia 20 (sexta-feira) e a divulgação das inscrições homologadas em definitivo acontecerá no dia 5 de junho, data da primeira fase do processo seletivo, com a análise curricular (eliminatória e classificatória), que vai até o dia 26 de junho com divulgação do resultado final e a convocação para a entrevista.Na sequência, a segunda fase acontecerá entre os dias 29 de junho e 1º de julho, sendo que os candidatos deverão acompanhar publicação no Diário da Justiça Eletrônico para definição de meio eletrônico ou de local presencial para realização da entrevista, data e horário (https://wwa.tjto.jus.br/diario/pesquisa). Lembrando que neste mesmo período ocorrerá a inspeção médica para os candidatos com deficiência. Já no dia 7 julho, acontecem respectivamente, a divulgação do resultado provisório da segunda fase e da inspeção médica, ao passo que o dia 7 é data para interposição de recurso, penúltima etapa até a divulgação final do processo seletivo após julgamento dos recursos, em ordem classificatória.