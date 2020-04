Divulgação Forças de Segurança divulgam virtualmente Balanço das Estatísticas Criminais

Menos roubos e furtos

Crescimento

Produtividade Polícia Militar

Trabalho incessante

Produtividade Polícia Civil

Modernização

Compromisso

Produtividade Corpo de Bombeiros

Redução

(Da Ascom Comunicação Forças de Segurança)

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria da Segurança Pública, em comum acordo com as Forças de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros), definiu que a publicação deste primeiro Balanço Trimestral de 2020 será apenas por meio virtual.Os dados apurados nas Estatísticas Criminais cumprem relevante papel na gestão da Segurança Pública. Por meio deles, a gestão pode mapear, diagnosticar e analisar os crimes e os locais onde eles ocorrem. Além disso, a publicação das estatísticas criminais na página oficial da SSP na internet (www.ssp.to.gov.br) cumpre com os princípios da transparência e do acesso à informação.Assim, com essas importantes ressalvas, a Secretaria da Segurança Pública apresenta o Balanço das Estatísticas Criminais relativa ao primeiro trimestre de 2020 (Janeiro-Fevereiro-Março) comparado ao mesmo período de 2019.O primeiro trimestre de 2020 começa com registro de redução de queda dos crimes contra o patrimônio (roubos e furtos) em relação ao mesmo período de 2019. Os números apontam redução de 6,7% dos casos de furtos, tendo sido registrados 3.410 casos em 2020 e 3.665 em 2019. Houve queda também nos registros de roubo. Foram 4.646 casos em 2020 contra 4.820 em 2019, com redução de 3,6%.Os números de ocorrências registradas nos três primeiros meses de 2020 apontam um crescimento de 37,1% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Tocantins, incluindo os casos de homicídio consumado, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. Dos homicídios consumados, houve um crescimento de 35,4% dos casos, sendo 111 registros em 2020 e 82, em 2019.O comparativo trimestral sobre a Polícia Militar aponta que em relação a ocorrências de furto (residencial, comércio e de veículo automotor) foram realizados 994 artendimentos, um aumento de 2,4% quando comparado ao mesmo período de 2019. Em relação a roubo (transeunte, comercial, residencial e veículo automotor) houve 802 atendimentos e no mesmo período em 2019 foram 753. Sobre homicídios e tentativas de homicídios foram atendidas 206 ocorrências em 2020 e 198 em 2019, um aumento de 3,8%.Em contrapartida, houve uma redução de 9,7% neste trimestre nas ocorrências de natureza como estupro, morte a esclarecer, localização de cadáver, suicídio, morte por intervenção policial e violência doméstica se comparado ao mesmo período de 2019, em números absolutos foram 868 ocorrências registradas em 2020 e 961 em 2019.Crimes relacionados a entorpecentes como tráfico, porte e localização e apreensão de drogas também tiveram redução de 5,5%. Redução de 135 ocorrências atendidas no primeiro trimestre de 2019 para 129 em 2020. Novamente, a PM registrou queda em ocorrências que envolvem arma de fogo como apreensão, localização, posse irregular e disparo de arma de fogo, sendo que foram atendidas em 2020, 114 ocorrências, uma queda de 10,2%, em comparação a 2019.Sobre os crimes de trânsito houve uma queda de 16,5%. Em 2020 foram 865 ocorrências e 1.036 em 2019. Convém destacar que, o número de acidentes com vítimas com lesões corporais este ano caiu 16,7% em relação ao ano passado. No que concerne à produtividade policial, a PM registrou 295 ocorrências com localização de veículo furtado, roubado ou mesmo abandonado, um aumento de 10,9% quando comparado a 2019.Para o comandante geral da PM, coronel Jaizon Veras Barbosa, por meio do balanço verifica-se que a corporação está trabalhando incessantemente na abordagem de pessoas e de veículos o que aumenta o saldo positivo de apreensão de armas de fogo irregulares, de entorpecentes e auxilia na recuperação de veículos. Apesar de a população tocantinense estar passando por um momento de distanciamento social ocasionado pela epidemia da Covid-19, os policiais militares continuam nas ruas com a realização de operações, adotando as medidas sanitárias preconizadas às pessoas, a fim de que a nossas cidades continuem seguras.Dados consolidados no Balanço das Estatísticas Criminais demonstram o crescimento da produtividade da Polícia Civil do Tocantins. Neste primeiro trimestre de 2020 foram 4.600 inquéritos instaurados (IPs) contra 2.351 IPs em 2019. Foi um aumento de 98,2%, indicando que praticamente dobrou o número de IPs. Como consequência dessa produtividade, houve também o crescimento de 44,4% de autores presos. Foram 1.201 casos em 2020 e 832 casos em 2019.Maior produtividade também nos crimes contra o patrimônio. Nos casos de veículos furtados e roubados houve aumento de 89,5% na recuperação desse tipo de patrimônio, sendo 252 recuperações em 2020 e 133, em 2019. Quanto às armas de fogo, o aumento foi de 13,9% nas apreensões, sendo 327 casos neste ano e 287, em 2019. Enquanto nas ações de combate ao tráfico de drogas, o aumento da produtividade policial foi de 14,7%, com 234 casos neste ano e 204, em 2019.A delegada-geral da Polícia Civil do Tocantins, Raimunda Bezerra de Souza, credita o aumento da produtividade ao processo de modernização institucional iniciado em 2019. Segundo ela, a Polícia Civil desde o ano de 2019 passa por um processo de modernização institucional, “primando por uma gestão focada em resultados que afetem diretamente a sensação de segurança para a população tocantinense, sobretudo a vida, o patrimônio e a liberdade de ir e vir.”Para a Delegada-Geral, o balanço trimestral de 2020 só demonstra que a gestão está caminhando no rumo correto e destaca como resultados o aumento significativo na recuperação de veículos, apreensão de drogas e no atendimento ao público em geral.Raimunda Bezerra de Souza, destaca ainda o aumento do número de inquéritos instaurados. “O produto que a Polícia Civil entrega à população é o Inquérito Policial, instrumento que permite viabilizar uma investigação exitosa desvendando crimes e, nesse particular, o aumento na instauração de Inquéritos reforça o compromisso com nossa missão constitucional. Uma investigação bem realizada culmina com a prisão de infratores e, nesse viés, houve aumento no número de prisões”, reforça a Delegada Geral.Sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Delegada-Geral destaca o trabalho dos policiais civis. “Neste momento difícil da Covid-19, nossos policiais civis continuam firme no combate à criminalidade, promovendo ações conjuntas com demais órgãos na fiscalização de medidas sanitárias e, ainda, com monitoramento constante de dados e eventos, permitindo avaliar mudanças no comportamento dos criminosos em razão da pandemia”, finalizou.Caíram em cerca de 20% os atendimentos gerais do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual, no primeiro trimestre deste ano. O percentual é um comparativo com o mesmo período do ano passado. Para o comandante geral, coronel Reginaldo Leandro da Silva, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) está influenciando nos resultados, seja nas ações operativas ou preventivas.O coronel, porém, afirmou que o Corpo de Bombeiros Militar continua em todas as suas frentes de serviços com os atendimentos e dentro de uma normalidade, mas com todos os cuidados necessários para não colocar a integridade dos bombeiros em risco.“A gente percebe que o isolamento social e a diminuição do trânsito de veículos reduziram a quantidade de ocorrência de acidentes. Houve menos solicitação de serviço de atendimento pré-hospitalar”, explicou. “Mas aumentou a quantidade de ocorrências residenciais, como incêndios e princípio de incêndios. Nesta questão tivemos um aumento nesses casos atribuindo-se à razão das pessoas ficarem mais dentro de casa e acabam manuseando um fogo, um fogão e isso aumentou o número de ocorrências. No geral, as ocorrências tiveram redução acentuada, na média de 20% em decorrência do momento em que estamos atravessando”, completou o comandante.Os Atendimentos Pré-Hospitalares (APH), tiveram redução de 6,1%: 2019 (2.057) e em 2020 (1.932); combate a incêndio com aumento de 21,8%: 2019 (124) e em 2020 (151); atividade preventiva com aumento de 28%: 2019 (239) e em 2020 (306); busca e salvamento com redução de 6,2%: 2019 (486) e em 2020 (456), e produtos perigosos com (11) ocorrências em 2019, contra (13) este ano, acréscimo de 18,2%.Na parte preventiva houve diminuição nos três índices observados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Entretanto, para o coronel Leandro, alguns serviços podem ser feitos de forma online, junto ao site da instituição (www.bombeiros.to.gov.br) ou com hora marcada para o recebimento do processo físico.“Estamos vivendo um momento diferenciado, jamais visto por essa geração por conta da pandemia do novo coronavírus. Nossas atividades foram reduzidas, principalmente no atendimento ao público, no que tange à recepção de projetos de prevenção, análise e vistorias, passando a revisar as vistorias e priorizando as análises apenas das atividades essenciais. Com isso nosso número de certificações também foi reduzido. Estamos recebendo os novos projetos apenas de forma digital e com hora marcada para o recebimento do processo físico. Com isso reduziu a quantidade de vistorias e certificados”, argumento o coronel.Os índices do primeiro trimestre revelam queda de 14,5% nas análises de projeto: 2019 (530) e em 2020 (453); vistorias em edificações, queda de 9%: 2019 (1.801) e em 2020 (1.639); e emissão de certidão de conformidade com queda de 7,5%: 2019 (1.356) e em 2020 (1.254).No total foram 3.687 registros de ocorrências no ano passado, contra 3.346 em 2020, fechando uma redução no percentual de 9,3%.