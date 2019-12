Fotos: Léo Santana Galeria lotada na sessão desta segunda, 16.

Com galeria lotada a Câmara de Miracema realiza últimas sessões do anoDuas sessões consecutivas foram realizadas a partir das 19h desta segunda-feira, 16, quando 'farpas' de ambos os lados predominaram no fechamento deste Ano Legislativo na primeira capital do Estado. Criticas veementes à gestão municipal, enquanto apoiadores do prefeito rebatiam em defesa do gestor, demonstraram como deverá ser o Ano Legislativo de 2020, ano eleitoral.A expectativa de dezenas de funcionários municipais contratados temporariamente, que lotaram a galeria da Câmara de Vereadores, foi frustrada devido o desentendimento entre as bancadas contra e a favor da atual gestão municipal.Ao abrir a sessão o presidente Edilson Tavares/MDB ordenou a leitura do expediente, quando foi questionado por vereadores que apóiam o prefeito Saulo Milhomem/PRTB, quando a deliberação dos projetos de lei do Executivo, adentrados na semana anterior.Na oportunidade o presidente informou que as proposituras foram direcionadas para as Comissões pertinentes e que apenas uma havia consumado a análise e produzido Relatório. Fato que gerou pedido dos situacionistas para suspender a sessão por dez minutos e fosse feita reunião para discutir a questão.No retorno o presidente informou ao público presente que daria continuidade aos trabalhos e que na sessão seguinte, ainda naquela noite, quando seria colocado em pauta o Orçamento Municipal 2020 e que a Câmara estaria à disposição do Executivo para atender convocação extraordinária para deliberar e votar o Orçamento para o exercício do próximo ano e então, sem atropelo e seguindo o Regimento Interno da Casa de leis, passaria a votar os pareceres dos projetos que criam secretarias e cargos diversos da administração.Foram convidados para a Tribuna de Honra o ex-secretário municipal e atual coordenador da seccional Miracema do DETRAN-TO, Dagoberto Machado, secretário municipal de Esporte, Leandro Cunha de Oliveira e os três agraciados com titulo de Cidadão Miracemense de autoria do vereador Branquinho do Araras/PT: Professora Antonia (Antonia Silva Antero); Professora Graça (Maria das Graças); e ‘Seu’ Domingos (Domingos Serafim).No final da segunda sessão aconteceu o ato de entrega dos títulos, com fala dos agraciados e momento fotográfico.O Projeto de Lei nº 024, de 13 de dezembro de 2019, do Executivo Municipal que “Altera o caput do artigo 124 e o §9º e acrescenta o inciso III ao artigo 426, da Lei Complementar nº 001/2001 – Código Tributário do Município de Miracema do Tocantins, e dá outras providências”, foi aprovado, sem discussão, por unanimidade, mantendo a performance de aprovação em todos os projetos do Executivo Municipal, segundo a bancada de oposição, para colaborar com a administração, sem criar obstáculos, mas com responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do que foi aprovado, disse o presidente Edilson Tavares ao mirajornal.com.Durante a sessão o vereador Dr. Ricardo/PSD lembrou desta performance, observando que apenas uma propositura não foi aprovada a pedido da família do prefeito Moisés Costa, a quem o gestor quis dar o nome de Moisés da Sercon a uma quadra reformada.REQUERIMENTOS– Requer ao Executivo que “Viabilize junto à secretaria competente a Reforma e a Ampliação da Praça Mãe Domingas”; e também uma “Moção de Aplausos ao time (de futebol amador) Baixa Preta Esporte Clube” pela conquista de seu 5º título do Campeonato Municipal.– O presidente do Legislativo Municipal, “Requer que seja encaminhada Moção de Apelo à Câmara dos Deputados para aprovação do Projeto de Lei (PL) Nº 1266/2019, o PL1694/2019, o PL 3223/2019, e PL 5403 (Senado Federal) apensados, que dispõe sobre a classificação da Visão Monocular como deficiência sensorial do tipo visual, assegurando a pessoa com visão monocular os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação para pessoa com deficiência.”– A vereadora requer do Executivo Municipal, “que viabilize a recuperação da iluminação e ainda o patrolamento e encascalhamento da Rua da Cancela”; do “patrolamento e encascalhamento”; e ainda da “pavimentação asfaltica da Avenida Goiás ligando a Rua Mana Eulália Machado, no setor Novo Horizonte I”; que “seja instalado um redutor de velocidade na forma uma lombada (quebra-molas) em frente ao Restaurante Bom Paladar”: a “construção de um quebra-molas na Avenida Oseas Soares Paez, próximo ao novo conjunto habitacional”.– Em segunda votação foram aprovadas duas Moções de Aplausos: Deputados estaduais Antonio Andrade (presidente da Assembleia Legislativa), Cleiton Cardoso, Gleydson Nato, Ivory de Lira, Vanda Monteiro, Valderez Castelo Branco e Amália Santana, em reconhecimento às presenças na sessão solene dia 7 de dezembro, quando Miracema foi capital por um dia; Governador Mauro Carlesse por ter cumprido as disposições constitucionais para que Miracema fosse homenageada dia 7 de dezembro, quando foi capital por um dia.GRANDE EXPEDIENTETodos os onze vereadores utilizaram o espaço conhecido por Grande Expediente para pronunciamentos (ver matéria a ser publicada), tendo como pivô a gestão municipal, quando a bancada do prefeito elogiava as ações da administração, os oposicionistas criticavam, mas em alguns casos também elogiavam, tentando demonstrar a inexistência de radicalismo.DESABAFOJá o presidente Edilson Tavares, reservou o final da sessão para utilizar o púlpito para comemorar o que chamou de missão: poder entregar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) o documento denominado Tomada de Contas Especial, realizada por empresa idônia, através de técnicos especializados sob orientação do próprio TCE, que também foi protocolado no Ministério Público Estadual e na Delegacia Geral de Policia Civil em Palmas onde tramita o precesso originado por uma denúncia de crime de desvio de recussos da Câmara Municial.Tavares comentou alguns fatos devidamente apurados, ressaltando que a Câmara Municipal é uma instituição que precisa ser respeitada e o documento comprova onde está o dinheiro desviado.