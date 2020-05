MIRA Jornal

Foto: Divulgação Deputado estadual Ivory de Lira/PCdoB,

O deputado estadual miracemense, Ivory de Lira/PCdoB, utilizou as redes sociais para comunicar que seu irmão, Regis Lyra, havia testado positivo para a doença Covid-19, provocada pelo coronavírus.O parlamentar justifica na nota divulgada no último dia 21, assegurando que estava cumprindo o seu dever, como homem público e principalmente como cidadão..Ivory informou que o irmão após retornar de uma viajem ao estado do Maranão, apresentou sintomas e confirmou a contaminação através de exame. O deputado assegurou que “ele também que ele está cumprindo todas as medidas de isolamento social em sua residência, junto com a família”.O líder do Governo Carlesse, na Assembleia Legislativa do Tocantins, assegurou que o irmão não desenvolveu a forma grave da doença e que está sendo assistido pela esposa, que é enfermeira, e pelo filho e nora e médicos, e que ele e todos os irmãos e demais familiares também cumprem todas as orientações de proteção a saúde dos familiares e das pessoas com quem convivem. E concluiu ressaltando que "todos atuando diretamente no combate a este vírus”.“Cumprindo o que acredito ser meu dever como homem público e principalmente como cidadão, informo que meu irmão Régis testou positivo para o novo Coronavírus (Covid-19), depois de retornar de uma viagem ao vizinho estado do Maranhão.Informo também que ele está cumprindo todas as medidas de isolamento social, em sua residência, junto com a família.Inclusive, além de, graças a Deus, Regis não ter desenvolvido a forma grave da doença, ele ainda tem a sorte de ser assistido por sua esposa, que é enfermeira, e por seu filho e nora, médicos, todos atuando diretamente no combate a este vírus.E nós, demais irmãos e familiares, estamos também cumprindo todas as orientações para proteger nossa saúde e a saúde das pessoas com quem convivemos.Desde já antecipo agradecimentos a todos que manifestaram preocupação e nos enviaram mensagens de solidariedade e boas vibrações pela recuperação de meu irmão.Deputado estadual”