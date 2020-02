(Foto: Fernanda Arantes/Divulgação) O Palmas vence o Sparta por 1 a 0

O Palmas segue com 100% de aproveitamento! O time da capital bateu o Sparta por 1 a 0 na tarde deste domingo (9) por 1 a 0, no estádio Mirandão, em Araguaína. O único gol da partida foi marcado por Thiago Monteiro, na etapa inicial. Com a vitória, o Palmas foi aos 9 pontos na tabela.

(Com informações do GETO)

Araguacema, Interporto e Tocantinópolis começaram a segunda rodada com vitória. O Tigre estreou na competição e derrotou o Nova Conquista por 3 a 1, no General Sampaio, em Porto Nacional. O TEC bateu o Capital por 1 a 0. Em Araguacema, o Azulão não tomou conhecimento do Atlético Cerrado e aplicou uma goleada por 5 a 0, na Arena Taça.No estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Verdão do Norte venceu o Capital por 1 a 0, e somou os três primeiros pontos na tabela. O único gol da partida foi marcado por Leandro Amaral.Jogando no General Sampaio, em Porto Nacional, o Tigre venceu o Nova Conquista por 3 a 1. Os gols do time da casa foram marcados por Lelo, Afonso e Allan. Ramon Silva diminuiu cobrando pênalti. A partida marcou a estreia do Interporto no Tocantinense.O Azulão não tomou conhecimento do Atlético Cerrado e aplicou uma goleada por 5 a 0 na Arena Taça, em Araguacema. Com a vitória o time chegou aos três primeiros pontos na tabela. O Atlético segue com um ponto na tabela em dois jogos, uma derrota e um empate. Os gols do Araguacema foram marcados por Edicarlos (2x) Wellington, Alan e Patrick.